Ostatnia doba na kilkanaście gier w PS Plus. Pożegnaj się

To dosłownie ostatnie godziny, by uruchomić 14 gier dostępnych w PS Plus Extra i Premium. Jutro stracimy do nich dostęp, więc czas na pożegnanie się choćby z GTA 5.

Jutro, czyli 18 czerwca, Sony zaktualizuje ofertę PS Plus dla progów Extra i Premium. Oznacza to dodanie nowych gier, których listę przypomnicie sobie tutaj, ale też zablokowanie dostępu do innych, wcześniej udostępnionych produkcji. Największym odchodzącym hitem jest GTA 5, które ma już ponad 10 lat na karku, a nadal jest rozchwytywane przez wielu graczy. Gra przeżyła tak długo dzięki dużemu wsparciu modułu online, jak i kolejnym wersjom dostosowującym grafikę do współczesnych standardów.

Gry odchodzące z PS Plus Extra i Premium w czerwcu 2024

Nie tylko za GTA 5 wielu z nas będzie tęsknić. Katalog Extra straci również lubianą i dobrze ocenianą produkcję ze SpongeBobem Kanciastoportym. To remake trójwymiarowej platformówki z 2003 roku, w którym SpongeBob, Patrick oraz Sandy walczą z armią robotów skonstruowanych przez złowrogiego Planktona. Do odstrzału leci również przygodowo-zręcznościowa gra Brothers: A Tale of Two Sons opowiadająca o losach o dwóch braci szukających lekarstwa dla ojca. Pozbędziemy się również przygodówki The Wild at Heart oraz wielu innych w miarę dobrze ocenianych tytułów.

Tak prezentuje się pełna lista gier, które 18 czerwca o godzinie 11:00 zostaną zablokowane w usłudze PS Plus:

Grand Theft Auto V

MotoGP 23

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom

Monster Jam: Steel Titans

Unturned

Brothers: A Tale of Two Sons

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Dodgeball Academia

The Talos Principle

Baja: Edge of Control HD

The Wild at Heart

Indivisible

Slime Rancher

Telling Lies

Pamiętajcie, że pobranie gier przed podanym terminem i tak nic nie da. Po zablokowaniu nie pogramy w nie nawet wtedy, gdy mamy je zainstalowane na swojej konsoli.

Źródło: opracowanie własne