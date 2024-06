PS Plus Extra i Premium na czerwiec 2024. Lista gier na PS5 i PS4

Choć posiadacze PS Plus Extra i Premium mogli już pobrać w czerwcu kilka gier, były to tytuły bonusowe udostępnione z okazji wydarzenia Days of Play. Pełną rozpiskę gier do pobrania przypomnicie sobie tutaj, jest wśród nich kultowa odsłona GTA w odświeżonej wersji. Teraz nadszedł czas na tą właściwą ofertę, która została właśnie ujawniona na oficjalnym blogu PlayStation. Zatem spójrzmy, jakie tytuły “przytulimy” już w najbliższy wtorek.

Oferta PS Plus Extra czerwiec 2024

Monster Hunter Rise | PS4, PS5

Football Manager 2024 | PS5

Crusader Kings III | PS5

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 | PS4, PS5

After Us | PS5

Anno 1800 | PS5

Police Simulator: Patrol Officers | PS4, PS5

Far Cry 4 | PS4

LEGO The Hobbit | PS4

LEGO The Incredibles | PS4

Oferta PS Plus Premium czerwiec 2024

Kayak VR: Mirage | PS VR2

LEGO Star Wars II: The Original Trilogy | PS4, PS5

Ghosthunter | PS4, PS5

Daxter | PS4, PS5

Do nowych gier dobierzemy się za tydzień. Będziemy mogli dodawać je do swojej biblioteki oraz pobierać od 18 czerwca, godziny 11:00 czasu polskiego. W międzyczasie możecie się zapoznać z nowymi promocjami “Ekskluzywne rabaty PS Plus“. Sony przeceniło ponad 200 gier i dodatków, oferując abonentom dodatkowe rabaty.

Źródło: PlayStation Blog