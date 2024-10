Dzisiaj nowe gry w PS Plus, kapitalne DLC za darmo i tytuły AAA w promocji

Pora odpalać konsolę, ponieważ właśnie pojawiły się gry z oferty PS Plus październik dla progów Extra i Premium. Do pobrania współczesne hity w postaci choćby Dead Island 2 oraz kultowe tytuły z Dino Crisis na czele.

Sony udostępniło ofertę PS Plus Extra i Premium na październik 2024, więc przypominamy, jakie gry na PS5 oraz PlayStation 4 możemy od dzisiaj przypisywać do swojej biblioteki. Jedna z gier posiada darmowy dodatek, który również gorąco polecamy pobrać z PlayStation Store. Kto natomiast chciałby przedłużyć swój abonament, niech korzysta z promocji na doładowania PSN.

Wyprzedaż wciąż trwa, a na niej duże hity na PS5 i PS4

Pamiętajcie też, że do 24 października możemy korzystać z dużych promocji w PS Store. Z tysięcy ofert wybraliśmy dla Was samą śmietankę, czyli 54 tytuły w cenie do 30 zł. Możemy kupić taniutko gry z serii Tomb Raider, LEGO, Star Wars, Mortal Kombat, Battlefield, Batman, Dead Island i innych dużych marek. Oto link do zestawienia najlepszych promocji:

Oferta PS Plus Extra / Premium na październik 2024 – lista gier

Dead Island 2 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4

The Last Clockwinder | PS VR2 (Premium)

(Premium) Dino Crisis | PS4, PS5 (Premium)

(Premium) Siren | PS4, PS5 (Premium)

(Premium) R-Type Dimensions EX | PS4 (Premium)

Darmowy dodatek do The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Jeśli czekaliście na udostepnienie tej gry i już wiecie, że na jednym przejściu się nie skończy, koniecznie pobierzcie za darmo dodatek Curator’s Cut:

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me Curator’s Cut – pobierz dodatek za darmo

Dodatek wprowadza nowe sceny grywalne z perspektywy innych postaci, dzięki którym gracz może podejmować zupełnie inne decyzje. DLC można aktywować dopiero wtedy, gdy ukończycie główny wątek gry.

Źródło: PS Store