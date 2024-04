PS Plus jutro straci 4 gry. Ostatnie godziny, by je odebrać i zatrzymać

Wszyscy posiadacze abonamentu PS Plus powinni pamiętać, że mija czas na odebranie gier z oferty na marzec. Jutro zostaną wymienione na gry z kwietnia.

Posiadaczu PS Plus, pamiętaj o dodaniu do swojej biblioteki gier z odchodzącej oferty Essential. Dokładnie 2 kwietnia, o godzinie 11:00, stracisz możliwość, by je zdobyć. Kto zdąży, zatrzyma je na zawsze i będzie mógł w nie grać pod warunkiem aktywnego abonamentu. Ten można zawsze taniej kupić bądź przedłużyć tanimi kartami PSN:

Oferta PS Plus kwiecień 2024 zastąpią gry z marca. Pamiętaj, by dodać je do biblioteki

W odchodzącej ofercie z marca znajdziemy naprawdę porządne gry na PS5 i PlayStation 4, które w ramach abonamentu możemy ograć bez dodatkowych opłat. Największym rarytasem wśród czterech tytułów jest Sifu, genialna gra i zdobywca wielu nagród. Poza tym, możemy wzbogacić naszą bibliotekę o EA Sports F1 23, czyli udaną odsłonę serii z bolidami Formuły 1 w roli głównej. Mniej udaną grą jest natomiast Hello Neighbor 2, ale kto chciałby wybrać się do sąsiada i zobaczyć, jakie tajemnice skrywa pod swoim dachem, tutaj poczuje się jak w domu. Na koniec możemy pobrać duży dodatek do Destiny 2. “Podstawka” jest darmowa, a więc ogramy DLC w zasadzie bez wydawania kasy.

Jeśli chodzi o nowe gry w PS Plus, oferta na kwiecień również będzie ciekawa. Znajdziemy w niej trzy gry, w tym Immortals of Aveum. Pełną listę nowości oraz zwiastun publikowaliśmy w tej wiadomości. Dodatkowo warto wspomnieć, że Sony zapowiedziało również prezent, który udostępni wszystkim subskrybentom swojej usługi już 10 kwietnia. To duży pakiet dedykowany fanom marki Call of Duty. Natomiast od jutra, czyli od 2 kwietnia wraz z nowymi grami dostaniemy również wypasiony megapakiet Overwatch 2.

Źródło: https://www.reddit.com/r/PlayStationPlus/comments/1bt5jnq/reminder_last_chance_to_claim_march_2024/