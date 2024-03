Za darmo w PS Plus na kwiecień. Fani Call of Duty mogą się szykować

Sony ujawnia szczegóły darmowej zawartości do najnowszego Call of Duty, która zostanie udostępniona posiadaczom PS Plus w kwietniu.

Dopiero co przedstawialiśmy szczegóły 3. sezonu rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare 3 oraz możliwości pogrania za darmo. To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów marki CoD, ponieważ Sony ogłosiło specjalny prezent dla posiadaczy abonamentu PS Plus. Subskrybenci co jakiś czas dostają ekskluzywne pakiety do gier za darmo i nawet wczoraj pisaliśmy o nowych paczkach do odebrania. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie prezenty w PlayStation Plus, opisujemy je w tym miejscu. Już teraz wiadomo, że 10 kwietnia pojawi się kolejny pakiet, tym razem dedykowany wspomnianemu Modern Warfare 3.

Masz PS Plus, w kwietniu otrzymasz pakiet bojowy sezonu 3

Każdy posiadacz abonamentu PS+ odbierze 10 kwietnia pakiet, który ofiaruje postaci Elodie “Lockpick” Micheaux nową skórkę “Gwiezdny koszmar”. To jednak nie koniec bonusów, ponieważ dodatkowo w nasze ręce wpadną:

schemat karabinu szturmowego „Rembrandt Rifle”,

schemat pistoletu maszynowego „Raphael Rival”, zawieszka na broń „Cerulean Enigma”,

wizytówka „Cobalt Conspirator”,

naklejka na broń „Azure Avenger”,

emblemat „Anonimowy Artysta”.

Ponadto gracze PlayStation otrzymają bonus 2XP, dzięki czemu szybciej udoskonalimy swojego bohatera. Podwójne punkty doświadczenia będziemy mogli nabijać w dniach od 18 do 19 kwietnia.

Call of Duty: Modern Warfare 3.

