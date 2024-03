PS Plus kwiecień 2024 z dodatkowym megapakietem za darmo

Oferta PS Plus kwiecień 2024 to nie tylko ogłoszone dopiero co nowości zmierzające do posiadaczy usługi w wersji Essential. Oprócz tego, Sony ujawniło inne wieści dla subskrybentów, choć szkoda, że możliwość zdobycia biletów na finały Ligi Mistrzów 2024 oraz PS Plus za darmo mają tylko wybrańcy. Musimy zadowolić się tym, co dają, choć nie wiem, czy jest to wystarczające pocieszenie. Takim bonusem dla wszystkich, który dostanie każdy subskrybent bez wyjątku, jest zapowiedziane Mega Bundle do darmowej gry Overwatch 2.

Kiedy odbierzemy bonus do oferty PS Plus kwiecień 2024?

Na oficjalnym blogu PlayStation czytamy, że megapakiet Overwatch 2 dostaniemy w dniu, w którym udostępniona zostanie nowa oferta Essential. A więc szykujemy się na 2 kwietnia.

Nie przegap bezpłatnej Legendarnej Pszczelarki Sigmy, Legendarnej Symmetry Art Deco, siedmiu epickich skórek i pięciu pominięć poziomów Przepustki Bitewnej. Ten pakiet jest dostępny przez ograniczony czas dla wszystkich członków PlayStation Plus. PlayStation Blog

Megapakiet Overwatch 2 zawiera:

2x Legendarna skórka – Beekeeper Sigma i Art Deco Symmetra

6x Epicka skórka – Runner Sojourn, Punker Queen Junker Queen, Construction Ramattra, Matsuri Kiriko, Cassia Lifeweaver, Ametyst Illari, Rugby Mauga

5x przeskok poziomu Przepustki Bitewnej

Overwatch 2 – oto zawartość megapakietu, który odbierzemy 2 kwietnia w PS Plus.

Megapakiet pojawi się do pobrania na karcie gry Overwatch 2, w zakładce “Dodatki”. Po pobraniu paczki, zawartość pakietu będzie natychmiast dostępna w grze, niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy powracającym graczem.

Źródło: https://blog.playstation.com/2024/03/27/playstation-plus-monthly-games-for-april-immortals-of-aveum-minecraft-legends-skul-the-hero-slayer/