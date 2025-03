PS Plus kwiecień 2025 oficjalnie. Świetne gry na PS5 i PS4

Pisaliśmy już kilka razy o ofercie PS Plus kwiecień 2025, ale dotyczyło to nadchodzących i usuwanych gier w pakietach Extra i Premium. Dzisiaj mamy natomiast wieści z ostatniej chwili dla osób z najniższą wersją usługi. Na oficjalnym blogu PlayStation ujawniono, jakie tytuły odbierzemy w przyszłym tygodniu w progu Essential. No i jak zawsze warto przypomnieć, że posiadany abonament przedłużycie bądź wykupicie taniej korzystając z promocji na doładowania PSN:

PS Plus kwiecień 2025 – gry Essential dostępne od 1 kwietnia

RoboCop: Rogue City | PS5

The Texas Chain Saw Massacre | PS4, PS5

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4

ZOBACZ TEŻ: 70 gier na PS5/PS4 do 25 zł. Duża promocja na hity AAA w PS Store

Przedstawiona dzisiaj oferta zostanie udostępniona w pierwszy wtorek miesiąca, zatem już 1 kwietnia. Gry będziemy mogli pobierać na swoja konsole od godziny 10:00 wspomnianego dnia.

Pamiętajcie też, że do 1 kwietnia należy odebrać tytuły Essential z marca. Jeśli to zrobimy, zatrzymamy do nich dostęp pod warunkiem posiadania aktywnej subskrypcji. Natomiast kto nie zdąży, straci okazję bezpowrotnie. Do zgarnięcia czekają jeszcze:

Dragon Age: The Veilguard | PS5

Sonic Colors: Ultimate | PS4

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

Nie jest to może zestaw wymarzony (największym przegranym jest tutaj nowy Dragon Age), ale skoro „dają”, to można zostawić gry w bibliotece i może kiedyś przyjdzie na nie czas.

Źródło: PlayStation Blog