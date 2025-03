Gra z 2022 roku pokonała Dragon Age: The Veilguard w PS Plusie pod względem popularności

PS Plus na marzec 2025 ma hit i zostało nim… Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Nie, wcale nie Dragon Age: The Veilguard.

Pisaliśmy już o tym, że Dragon Age: The Veilguard zaliczyło nie jedną, a dwie porażki. Po problematycznym, kontrowersyjnym i mało udanym debiucie, gra Electronic Arts zdumiewająco szybko zasiliła comiesięczny darmowe gry w ramach PS Plus Essential na marzec 2025. Wydawać by się mogło, że teraz będzie lepiej, ale… wcale nie jest. Warto jednak samemu się przekonać, czy RPG od BioWare jest faktycznie takie złe – wystarczy skusić się na tanie doładowania do PSN od Instant-Gaming. Kupicie dzięki nim nie tylko gry w najnowszej promocji, ale i abonament PlayStation Plus.

Dragon Age: The Veilguard radzi sobie gorzej od Żółwi Ninja

Wracając do tematu, nowe Dragon Age niestety nie poradziło sobie nawet w Plusie. Jawny headliner marcowego zestawienia w programie Essential potencjalnie powinien przekonać do siebie mnóstwo graczy. Mówimy przecież o kolejnej części popularnej serii, bogatej grze RPG od weteranów gatunku, a do tego świeżym tytule AAA.

Mimo to, nie wyszło. Zgodnie z informacjami pochodzącym z portalu True Trophies, który sprawdza statystyki z ponad 3 mln aktywnych kont PlayStation Network, marcowe zestawienie ma hit, ale nie jest nim Dragon Age. Najpopularniejszą grą w usłudze w tym miesiącu zostało Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Jasne, to świetna gra, ale raczej należ do niszy.

Łącznie mówimy o całkiem sporej popularności, bo gra TMNT trafiła na 14. miejsce najbardziej ogrywanych produkcji w PSN. Dragon Age znajduje się tuż pod nim, na 15. miejscu, z wynikiem o 8,2% subskrybentów włączających grę niższym. Niby różnica nie jest taka duża, ale raczej spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego.

Źródło: True Trophies