PS Plus w maju może stracić tonę świetnych gier | Newsy - PlanetaGracza

To już koniec, nie ma już nic. No dobra, nie koniec i nie nic, ale z PS Plus Extra i Premium w maju 2025 może wylecieć sporo naprawdę udanych tytułów.

PS Plus na maj 2025 – które gry mogą wylecieć?

​Serwis PlayStation LifeStyle opublikował spekulacje dotyczące gier, które mogą opuścić katalog PlayStation Plus Extra i Premium w maju 2025 roku. Wśród tytułów, które potencjalnie wylecą, wymienia się trylogię Tomb Raider z lat 2013–2018, obejmującą: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider oraz Shadow of the Tomb Raider. Gry te zostały dodane do usługi 24 miesiące temu, czyli tyle, ile mija zazwyczaj czasu od premiery w usłudze do usunięcia.

Innym tytułem, który może opuścić PS Plus, jest Humanity – gra dostępna w usłudze od dnia premiery, czyli od dwóch lat. Zazwyczaj gry dodawane do PS Plus w dniu debiutu pozostają w katalogu przez około 12 miesięcy, jednak w tym przypadku okres ten przekroczno.​ Wśród potencjalnych kandydatów do usunięcia wymienia się również tytuły ekskluzywne Sony, takie jak Days Gone, Ghost of Tsushima oraz Death Stranding, zwłaszcza w kontekście nadchodzących nowych wydań tych gier. Ponadto, gry RPG Cat Quest 1 i 2, dodane do usługi 12 miesięcy temu, oraz Crime Boss: Rockay City mogą również zostać usunięte z katalogu.​ W podobnym położeniu może znajdować się GTA VI (dodane 6 miesięcy temu, zapewne zniknie na jakiś czas i potem wróci), Watch Dogs, Watch Dogs Legion, Ratchet & Clank: Rift Apart, a także kilka pozycji Bethesdy – Dishonored, Wolfenstein: Youngblood i The Evil Within 2.

Warto podkreślić, że powyższe informacje to jedynie spekulacje serwisu PlayStation LifeStyle oraz graczy, oparte na dotychczasowych wzorcach usuwania gier z PS Plus. Sony nie potwierdziło jeszcze oficjalnie listy tytułów opuszczających usługę w maju 2025 roku. Polecam jednak nadrobić teraz te produkcje, które macie na swoje liście. W kwietniu niestety również kilka fantastycznych tytułów wylatuje z usługi.

Źródło: PlayStation Lifestyle