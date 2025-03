PS Plus marzec 2025. Dzisiaj 3 nowe gry dla każdego

Pierwszy wtorek miesiąca oznacza udostępnienie nowych gier na PS5 i PS4 z oferty PS Plus marzec 2025. Pobierze je każdy posiadacz abonamentu.

Ciekawe, czy oferta PS Plus marzec 2025 dla progu Essential poprawi jakoś statystyki usługi PlayStation, które ostatnio nie były zbyt zadowalające. Tytuły w progach Extra i Premium z lutego zanotowały najmniejszą liczbę graczy spośród wszystkich ofert subskrypcji przez cały 2024 rok. Dzisiaj otrzymaliśmy nowe gry Essential na marzec i prawdę mówiąc… też może być różnie.

Tuż po ogłoszeniu oferty gracze zaczęli narzekać na Dragon Age: The Veilguard, choć oczywiście nie wszyscy. Tak swoją drogą, gra nie posiada tragicznie niskich ocen w PS Store (średnia z ponad 15 tysięcy recenzji to 3.94/5). Jednak oprócz opinii w stylu, że „ta gra jest tak słaba, że szybko trafiła do PS+” wiele osób jest zadowolonych, bo pominęło tę odsłonę słynnej serii tuż po jej premierze w październiku 2024 roku.

Najbliższe dni pokażą, czy nowa oferta jest popularna wśród graczy, a póki co cieszymy się nowymi grami i zaczynamy zabawę!

PS Plus marzec 2025 – gry Essential dostępne od 4 marca

Dragon Age: The Veilguard | PS5

Sonic Colors: Ultimate | PS4

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

Udostępnione dzisiaj gry możemy dodawać do biblioteki do 1 kwietnia, ale najlepiej zadbać o to od razu, a nie czekać na ostatnią chwilę.

Źródło: PlayStation Blog