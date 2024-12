Jeśli posiadacie PS Plusa, zgarniecie wyjątkowy bonus do nowej gry free-to-play

Posiadacze abonamentu PS Plus mogą liczyć na limitowany bonus na start w Marvel Rivals. Nowa gra ze stajni Marvela może okazać się darmową perełką.

Już 6 grudnia gracze na PC, Xbox Series X/S i oczywiście PS5 rzucą się w wir drużynowych potyczek między bohaterami Marvela. Nowa gra online bardzo mocno wzorowana jest na choćby Overwatch 2, ale z komiksowym twistem. Pokierujemy znamymi – mniej lub bardziej – postaciami, walcząc z wrogami i wypełniając cele misji. Zapowiada się solidnie, ale fakt, iż będzie to tytuł w pełni free-to-play budzi największe nadzieje.

Marvel Rivals spodoba się też użytkownikom PS Plus, z jednego, prostego powodu. Tytuł ten od razu na premierę zaoferuje posiadaczom abonamentu od Sony dostęp do specjalnego pakietu bez dodatkowych opłat. Oznacza to, że za darmo zgarniecie skórkę postaci dla postaci Peni Parker oraz tokeny przepustki sezonowej. Będzie się dało kupić te przedmioty osobno, ale chyba znacznie łatwiej jest po prostu zainteresować się subskrypcją. Szczególnie że oferta na grudzień wygląda całkiem solidnie, choć oczywiście nie obeszło się bez kontrowersji.

Marvel Rivals debiutuje jako gra za darmo już 6 grudnia 2024 roku. Tytuł na start oferować ma dostęp do 33 unikalnych bohaterów z komiksów Marvela, w tym znane tuzy jak Spider-Man, Wolverine czy Kapitan Ameryka, ale też mniej popularne postacie.

