Oficjalna oferta PS Plus kwiecień 2024 dla progów Extra i Premium

PS Plus w kwietniu otrzyma kolejne nowe gry na PS5 i PlayStation 4. Dołączą one do kilku innych atrakcji, jakie są przeznaczone dla abonentów. Przypominamy, że tutaj znajdziecie pełną ofertę Essential na ten miesiąc, a po kilka dodatkowych gier do przetestowania zapraszamy do naszej sekcji z wersjami próbnymi w PlayStation Plus. Oprócz tego warto pobrać ekskluzywne dodatki do kilku gier za darmo, które znajdziecie pod tym adresem. No dobra, a jak przedstawia się oferta Extra i Premium? Oto szczegóły.

PS Plus Extra i Premium w kwietniu 2024. Lista gier

Oficjalna oferta została dzisiaj przedstawiona na blogu PlayStation, zatem spójrzcie co dostaniecie w tym miesiącu.

Gry z oferty Extra

Tales of Kenzera: Zau | PS5 (gra dostępna od 23 kwietnia)

(gra dostępna od 23 kwietnia) Dave the Diver | PS4, PS5

Oddballers | PS4

Construction Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Gry z oferty Premium

Alone in the Dark: The New Nightmare (oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5

(oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5 Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5

(oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5 MediEvil (oryginalna wersja z PlayStation) | PS4, PS5

Przedstawione nowości będziemy mogli pobierać od przyszłego wtorku, a więc od 16 kwietnia, godz. 11:00 czasu polskiego. Tego samego dnia z katalogu PS+ Extra Sony usunie 11 tytułów, których listę oraz czasy przejścia dla każdego z osobna sprawdzicie w naszej wcześniejszej wiadomości.

