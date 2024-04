PS Plus w maju 2024. Głośna premiera i gry Tomb Raider wylecą z usługi?

W maju minie rok od dodania do PS Plus Extra kilku bardzo dobrych gier, w tym premierowego tytułu o kontrolowaniu tłumu. A to oznacza, że niektóre z nich zostaną usunięte i pora się za nie zabrać.

PS Plus maj 2024 – najbardziej pewne gry do usunięcia z katalogu Extra

Oferta PS Plus maj 2024 przyniesie ze sobą nowości i standardowo odbierze nam dostęp do części obecnych gier. Warto z wyprzedzeniem zorientować się, jakie tytuły są największymi pretendentami do odejścia. Dzięki temu zaplanujemy, w co jeszcze pograć, by zdążyć i później nie żałować.

Jak zawsze o usuwanych grach z PS Plus Extra możemy przeczytać na Reddit. Odpowiednie wpisy publikuje tam jeden z forumowiczów, który ma własny system. Gracz po prostu sprawdza, jakie tytuły trafiły do usługi 6, 12 i 18 miesięcy temu, bo najczęściej na takie okresy Sony podpisuje z deweloperami umowy na obecność ich gier w usłudze. Gdy umowa się kończy, gra wypada.

Humanity to gra Day One, a one lubią znikać z Plusa po roku

Jesteśmy niemal pewni, że 21 maja z katalogu Extra zniknie Humanity. Właśnie tego dnia Sony będzie aktualizować ofertę. Tytuł trafił do usługi w dniu swojej premiery rok temu i był głośno promowany przez Sony. Dotychczas tzw. gry Day One odchodziły z usługi po 12 miesiącach, co spotkało choćby Stray czy ostatnio Tchia. Naszym zdaniem Humanity podzieli ten los.

Założenia gry są bardzo ciekawe i opierają się na kontrolowaniu tłumu. Musimy tak pokierować bezmyślną masą, by nie spadła w przepaść, ominęła pułapki i nie dała się zabić. Żeby było ciekawe, my wcielamy się w psa, który ową kontrolą zarządza. Jeśli lata temu kręciły Was gry z serii Lemmings, to tutaj znajdziecie pewne podobieństwa, przynajmniej jeśli chodzi o koncepcję zabawy. No i warto wspomnieć, że Humanity jest tytułem dobrze ocenianym, a do tego niezbyt długim, więc przy okazji złapiemy łatwą platynę. Wystarczy około 15 godzin rozgrywki i jedno przejście gry, by ją “wymaksować”.

Gry z serii Tomb Raider również na celowniku

Mniej pewnymi grami, które typujemy do usunięcia z PS Plus Extra w maju 2024, są trzy części serii Tomb Raider. Domyślam się, że jeśli jesteście fanami Lary Croft, to pewnie macie zaliczoną całą trylogię. Jeśli jednak są na sami osoby mniej zapatrzone z słynną panią archeolog, być może mają ostatnie tygodnie, by w ogóle włączyć jakąkolwiek część w Plusie. W katalogu Extra dostępne są Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration oraz Shadow of the Tomb Raider, zatem pełna nowa trylogia. Spokojnie starczy nam czasu do połowy maja, by przejść fabułę i poznać najnowsze losy Lary Croft.

Co jeszcze może zniknąć w maju z PS Plus Extra?

Idąc dalej, w maju z usługi na pewno zniknie kilka mniejszych gier niezależnych. Tutaj wybór jest trudny, ponieważ takich produkcji dodanych do katalogu Extra 6,12 lub 18 miesięcy temu mamy sporo. Dlatego spójrzcie na poniższą listę i jeśli znajdziecie na niej coś, co zawsze chcieliście przejść, zabierajcie się za te indyki bez zwlekania.

Nieśmiało poruszamy jeszcze kwestię GTA V w PS Plus Extra. W maju gra skończy 5 miesięcy w usłudze, zatem niby nie jest zagrożona, lecz… to Rockstar. Gry tego wielkiego studia rządzą się własnymi prawami i ciężko przewidzieć, ile czasu gangsterzy z Los Santos jeszcze z nami pozostaną.

Gry dodane do katalogu Extra w maju 2023 roku (12 miesięcy temu)

Ratchet and Clank: Rift Apart | PS5

Watch Dogs Legion | PS4 + PS5

Humanity | PS4 + PS5

Dishonored 2 | PS4

Dishonored: Death of the Outsider | PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

Rise of the Tomb Raider | PS4

Shadow of the Tomb Raider | PS4

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4 + PS5

The Evil Within 2 | PS4

Wolfenstein: Youngblood | PS4

Thymesia | PS5

Rain World | PS4

Lake | PS4 + PS5

Conan Exiles | PS4

Rune Factory 4 Special | PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town | PS4

Lista gier dodanych do Plusa Extra w listopadzie 2023 roku (6 miesięcy temu)

Teardown (PS5)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PS4)

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On (PS4)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4)

Superliminal (PS4, PS5)

Eiyuden Chronicle: Rising (PS4, PS5)

Nobunaga’s Ambition: Taishi (PS4)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz (PS4)

River City Melee Mach!! (PS4)

Gry dodane do katalogu Extra w listopadzie 2022 roku (18 miesięcy temu)

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy’s The Division 2 | PS4

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

Jak widać sporo tego, zatem jesteśmy ciekawi, jakie gry zdecydujecie się odpalić, by nie żałować ich odejścia.

