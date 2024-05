Ważne wieści dla osób, które jutro chcą pobrać gry z oferty PS Plus maj 2024

Szykujemy się do przyjęcia nowości z oferty PS Plus na maj dla progu Essential. Jeśli zamierzasz pobrać gry na PS5 lub PS4, sprawdź, ile miejsca potrzebujesz na dysku swojej konsoli.

7 maja o godzinie 11:00 będziemy mogli rozpoczynać pobieranie nowości z oferty PS Plus maj 2024. W progu Essential pojawią się wtedy trzy gry na PlayStation 4 oraz czwarta dedykowana wyłącznie posiadaczom PS5. Otrzymają oni świetnie ocenianą produkcję w klimacie cyberpunk od polskiego studia One More Level. Mowa o Ghostrunner 2, gdzie stawiamy czoła brutalnemu kultowi SI. Poniżej zobaczycie całą listę gier wraz z informacją dotyczącą tego, ile miejsca zajmą poszczególne tytuły na naszych konsolach.

Gry z PS Plus na maj 2024. Szykuj dysk swojego PS5 lub PS4

Pora zatem sprawdzić, czy przed pobraniem gier potrzebne będzie sprzątanie na dysku konsoli. W przypadku PlayStation 5, na wszystkie 4 gry z nowej oferty musimy wygospodarować około 173 GB, a kto będzie chciał “zassać” całą ofertę na last-genie, nich szykuje około 158 GB. Nie są to zatem przerażające liczby biorąc pod uwagę, że współcześnie jedna nowa gra potrafi zajmować około 100 GB.

Najwięcej przestrzeni na dysku zeżre Destiny 2: Upadek Światła, czyli ogromny dodatek do popularnej bezpłatnej gry. Jeśli posiadacie ją na dysku konsoli, nie będzie potrzeby pobierania wspomnianych 105 GB (wartość przybliżona), lecz kto będzie grał po raz pierwszy w Destiny 2, musi ściągnąć zarówno darmową podstawkę, jak i rozdawany w PS Plus dodatek.

Zapewne większość z Was jest jednak zainteresowanych EA Sports FC 24, która w standardowej edycji, a taką dostaniemy, waży na PS5 dokładnie 52.345 GB, a na starszej generacji 48.485 GB. Na polski hit Ghostrunner 2 należy wygospodarować o wiele mniej miejsca, bo to jedynie 13.706 GB. Na końcu znajdziemy niezależną grę Tunic, która przy szybkim łączu internetowym pobierze się błyskawicznie. To jedynie 4.839 GB na PS4 i zaledwie 1.495 GB na PlayStation 5.

Wszystkie gry z PS+ na maj wraz z wielkością plików

EA Sports FC 24 – PS4: 48.485 GB / PS5: 52.345 GB

Ghostrunner 2 – PS5: 13.706 GB

Tunic – PS4: 4.839 GB / PS5: 1.495 GB

Destiny 2: Upadek Światła – PS4 : ~105 GB / PS5 : ~105 GB

Źródło: PlayStation Game Size