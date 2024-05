Dragon Age: Inqusition za darmo. Znamy kolejny prezent od Epic Games Store

Dragon Age: Inquisition to rzekomo nowa gra za darmo oferowana dziś przez Epic Games Store. Tak przynajmniej wynika z nieoficjalnych doniesień.

Wcześniej wiele osób było przekonanych, że w ostatniej szumnej zapowiedzi nowej gry za darmo na Epic Games Store chodzi o Watch Dogs: Legion. Teraz jednak głos zabrał wiarygodny insider billbil-kun na Dealabs.

Dragon Age: Inquisition to nowa gra za darmo!

Użytkownicy Twittera pod postem EGS mogli się jednak mylić i to sporo. Nadal ma jednak chodzić o wielki hicior, ale tym razem od zupełnie innego studia i w zupełnie innym gatunku. Zdaniem niemal nieomylnego insidera chodzi o Dragon Age: Inqusition. Jest to bestseller RPG od Electronic Arts, a konkretnej – cenionego (głównie przed laty) studia BioWare.

Z naszych informacji wynika, że ​​pierwszą grą, która zaoferowana zostanie podczas Mega Sale 2024, będzie Dragon Age Inquisition – Edycja Gry Roku. Gra będzie dostępna za darmo w sklepie Epic Games Store od 16 do 23 maja 2024 r. – informuje insider

Epic dość zaskakująco nie zdecydował się na wcześniejsze ujawnienie nowej produkcji za darmo. Wcześniej na tydzień do tyłu było wiadomo, co będziemy mogli przypisać do konta jako następne. Teraz tak nie ma, zapewne dlatego, że firma chciałaby nieco pobudzić zainteresowanie właśnie takimi, dość oszczędnymi w wyrazie wpisami.

we’ll just leave this here pic.twitter.com/XMjWrsAOgP — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2024

Gra w edycji GOTY zawiera:

Podstawową grę

Arsenał, zbroja i wierzchowiec w kapturze Płomieni Inkwizycji

Skrzynie Dragon Age w wersji wieloosobowej Deluxe

Podniebny Fort, czerwona hahl i bagienny jednorożec

Pakiet DLC Fangs of Hakkon

Pakiet DLC Descent

Pakiet DLC Intruder

Łup Alvara: 5 nowych wierzchowców, 2 nowe zestawy zbroi i nowe sposoby dostosowywania swojej bazy w Podniebnej Twierdzy

Łupy qunari: wierzchowiec w kapturze, nowe zestawy zbroi, w tym jeden w stylu Arishak, oraz przedmioty z Podniebnej Twierdzy

Prezent od EA nie musi szczególnie dziwić, skoro już w ciągu kilku najbliższych tygodni mamy zobaczyć nowe Dragon Age: Dreadwolf w akcji. Gra ma dostać pokaz w trakcie letnich wydarzeń gamingowych. Tytuł może zadebiutować na przełomie 2024/2025 roku. Poza tym tak duży hit za darmo to idealny okazja dla Epica, aby rozpocząć Mega Sale, czyli kolejną wielką wyprzedaż gier na platformie.

Źródło: Dealabs