Znamy pierwsze gry w majowym PS Plus Extra i Premium. Sony się pospieszyło

PS Plus Extra i Premium na maj 2024 to dwa udane tytuły Ubisoftu, a także premierowa pozycja dla fanów metroidvanii. Sony ogłosiło ofertę wcześniej.

Sony niebawem powinno oficjalne ogłosić pełną rozpiskę nowości w droższych wariantach abonamentu PlayStation Plus na maj. Wiemy, że w planie Essential otrzymamy cztery tytuły, choć ci gracze, którzy płacą więcej, mogą liczyć na dodatkowe atrakcje.

PS Plus Extra i Premium na maj 2024 – Sony ogłasza ofertę przedwcześnie

Plany Extra i Premium wymagają większego nakładu finansowego, ale w zamian otrzymujemy po prostu więcej gier, w tym m.in. starsze pozycje czy możliwe do wypróbowania bez dodatkowych opłat próbne wersje. Szczegółów pełnej oferty dwóch droższych planów nie znamy, ale Sony nieco przedwcześnie ogłosiło trzy gry, które się w niej znajdą.

Watch Dogs (Ubisoft+ Classics) – 21 maja

(Ubisoft+ Classics) – 21 maja The Settlers: New Allies (Ubisoft+ Classics) – 21 maja

(Ubisoft+ Classics) – 21 maja Animal Well – premiera 9 maja

Sporymi nowościami jest zastrzyk dwóch niezłych gier francuskiego giganta, który będzie dostępny w ramach katalogu gier Ubisoft+ Classics. Posiadacze Plusa w wersji Extra i Premium nie muszą za dostęp nic dopłacać. Watch Dogs może nie poruszyło Ziemi, ale to nadal bardzo dobry klon GTA, a The Settlers: New Allies to po prostu kolejne wydanie kultowej strategii. Może nie tak doskonałe jak poprzednie części, mimo wszystko warte sprawdzenia.

Zupełnie inną nowością będzie premierowe Animal Well, czyli indycza metroidvania stworzona przez jednego z twórców m.in. Mortal Kombat 1. Tym razem wybierzemy się w podróż do tajemniczego i mrocznego labiryntu, którego sekrety wręcz czekają na odkrycie. Resztę oferty planów PS Plus Extra i Premium na maj 2024 poznamy w ciągu najbliższych dni.

