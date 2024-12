PS Plus luty 2025. Oto gry, które mogą opuścić katalog Extra

Pora spojrzeć, co może przynieść aktualizacja katalogu Extra w ramach oferty PS Plus luty 2025. Oto lista gier, z których część na pewno zostanie usunięta, więc grajcie póki można.

Od ponad tygodnia wiemy, jakie gry opuszczą katalog PS Plus Extra w styczniu, ale możemy szykować się powolutku na kolejne straty. Które tytuły zostaną usunięte z usługi w ramach aktualizacji PS Plus luty 2025? Wskazuje je użytkownik forum Reddit i jesteśmy pewni, że w dużej mierze ma rację. Zatem przeglądajcie listę i grajcie, bo niedługo możecie stracić dostęp choćby do Wild Hearts czy Tales of Arise.

PS Plus luty 2025 – gry, które mogą zostać usunięte z usługi

Użytkownik forum Reddit skrywający się za pseudonimem kayrakaanonline typował wcześniej gry do usunięcia z PS Plus Extra w styczniu i jak się okazało, trafił z kilkoma tytułami, choćby z Resident Evil 2 Remake czy grami z serii Just Cause i Life is Strange. Dlatego warto spojrzeć, co znalazło się na jego liście potencjalnych gier do usunięcia w lutym, ponieważ na pewno coś z tego stracimy.

Forumowicz posługuje się dosyć prostym systemem, typując gry do “odstrzału”. Sprawdza po prostu, jak dawno zostały dodane do PS Plus Extra. Sony zazwyczaj podpisuje umowy z wydawcami na 6, 12 lub 24 miesiące, więc łatwo przewidzieć, które tytuły zbliżają się do swoich “terminów przydatności” w usłudze. Zatem jakim grom na PS5 i PS4 stuknie wkrótce roczek lub dwa latka obecności w usłudze?

Gry dodane do PS Plus w sierpniu 2024 roku, czyli mogą odejść po 6 miesiącach

Wild Hearts

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Gry dodane do PS+ w lutym 2024 roku, czyli mogą odejść po 12 miesiącach

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Tales of Arise

Assassin’s Creed Valhalla

Lego Worlds

Lego Jurassic World

Roguebook

Rogue Lords

Tales of Zestiria

Tales of Symphonia (Premium)

Tales of Vesperia (Premium)

Tytuły dodane do PS Plus w lutym 2023 roku, czyli mogą odejść po 24 miesiącach

Outriders

Scarlet Nexus

Earth Defense Force 5

The Forgotten City

W lutym katalogi Extra i Premium będą aktualizowane 18 dnia miesiąca, więc właśnie wtedy część z przedstawionych gier może zostać usunięta z usługi. Mamy zatem jeszcze trochę czasu i jeśli zastanawiacie się, jakie tytuły zacząć ogrywać, bierzcie się za coś z tej listy. Być może będzie to ostatnia szansa, by pobawić się przy nich w ramach usługi.

