PS Plus listopad 2024. Są fatalne wieści ze strony PlayStation

Jak co miesiąc, Sony dodaje porcję gier do katalogu PS Plus Extra i Premium, jednocześnie usuwając z usługi kilka lub kilkanaście wcześniej udostępnionych tytułów. Dzisiaj otrzymaliśmy sporo nowości, w tym Dead Island 2 oraz klasyka Dino Crisis (zobacz pełną listę). Niestety pozbyliśmy się 12. tytułów, które właśnie zablokowano.

Odebrano nam możliwość odpalenia w usłudze choćby LittleBigPlanet 3, The Evil Within czy wielu gier z uniwersum Dragon Quest. Kogo zabolała liczba usuniętych gier, niech się mocno trzyma, ponieważ w listopadzie z PS Plus zniknie aż 18 tytułów, w tym dwa hity od Rockstar Games.

PS Plus listopad 2024. Lista gier Extra i Premium do usunięcia

19 listopada nastąpi kolejna aktualizacja katalogów Extra i Premium w PS Plus. To właśnie wtedy do oferty wpadną nowości (których jeszcze nie znamy) oraz wyrzuconych zostanie aż 18 tytułów. Lista pojawiła się na oficjalnej stronie PlayStation, w zakładce “Last Chance to Play”.

Blasphemous (Extra)

(Extra) Chorus (Extra)

(Extra) Dragon’s Dogma Dark Arisen (Extra)

(Extra) Eiyuden Chronicle Rising (Extra)

(Extra) 🔥 Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts HD 1.5 and 2.5 Remix (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts HD 1.8 Remix (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts 3 (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts Melody of Memory (Extra)

(Extra) Mobile Suit Gundam Extreme Vs Maxi Boost On (Extra)

(Extra) Moving Out (Extra)

(Extra) Overcooked 2 (Extra)

(Extra) 🔥 Red Dead Redemption 2 (Extra)

(Extra) The Sims 4 — City Living Expansion (Extra)

(Extra) Superliminal (Extra)

(Extra) Teardown (Extra)

(Extra) What Remains of Edith Finch (Extra)

(Extra) Klonoa Phantasy Reverie Series (Premium)

Oto gry, które zostaną usunięte z PS Plus Extra i Premium w listopadzie 2024.

Niestety, w listopadzie stracimy dostęp do wielu świetnych gier, z GTA San Andreas The Definitive Edition oraz RDR 2 na czele. Kto zatem jeszcze nie ukończył tych lub innych tytułów, niech bierze się za granie, bo czas ucieka!

Źródło: Reddit