PS Plus październik 2024. Lista gier do odstrzału jeszcze dłuższa

Mamy tydzień, by pożegnać się z grami, które zostaną usunięte w październiku z katalogów PS Plus Extra i Premium. Niestety, poza znanymi wcześniej tytułami, z usługi zniknie jeszcze jeden tytuł. To trzecioosobowa strzelanka z uzbrojonym po zęby antybohaterem.

15 października będziemy mogli pobrać nowe gry z oferty PS Plus październik 2024. Szczegóły odnośnie nowości w progach Extra i Premium poznamy już w najbliższą środę. Teraz przychodzimy do Was z gorszymi wieściami. Jak wiadomo, wraz z udostępnieniem nowych gier, z katalogu zniknie kilka wcześniejszych tytułów. Dotychczas sądziliśmy, że w październiku stracimy 11 gier na PS5 oraz PlayStation 4. A teraz okazuje się, że jednak do odstrzału pójdzie dwanaście tytułów. Kto dołączył?

PS Plus październik 2024 – lista gier usuwanych z katalogów Extra i Premium

Gungrave G.O.R.E

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes

Dragon Quest Heroes 2

Dragon Quest XI S

Gotham Knights

LittleBigPlanet 3

The Evil Within

Toukiden: Kiwami (Premium)

(Premium) Ultra Street Fighter 4 (Premium)

(Premium) R Type Dimensions (Premium)

Do listy usuwanych produkcji dołączyła strzelanka Gungrave G.O.R.E. Również przy tym tytule pojawiła się informacja w PS Store, że będzie on dostępny w usłudze tylko do 15 października, godz. 10:00 czasu polskiego. Właśnie wtedy wszystkie wymienione powyżej gry zostaną zablokowane abonentom subskrypcji Extra i Premium. Nie będziecie mogli ich uruchomić nawet w przypadku, gdy macie je zainstalowane na swojej konsoli.

Gungrave G.O.R.E. nie jest może hitem wysokich lotów (oceny 3.45/5), lecz z pewnością dla wielu graczy będzie to niemała strata. To opowieść o zemście, miłości i lojalności, gdzie wcielamy się w rolę Grave’a, uzbrojonego po zęby wskrzeszonego antybohatera.

