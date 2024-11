Oferta PS Plus listopad 2024 może jeszcze dostać kultowy horror

Pierwsza konsola PlayStation wypchana była grubymi hitami, do których wielu z nas do dzisiaj ma ogromny sentyment. I co ciekawe, po latach nadal chcemy grać w takie starocie, co pokazał choćby niedawny przykład Dino Crisis. Gra pojawiła się w PS Plus Premium w zeszłym miesiącu i okazała się 4. największą nowością w PS+ w historii. Wygląda na to, że przed nami kolejny hit sprzed lat, który możemy zobaczyć jeszcze w ofercie na listopad. Mowa o Alone in the Dark 2 z 1996 roku.

PS Plus w listopadzie z Alone in the Dark 2?

Przesłanki, by w ogóle podejrzewać, że gra trafi w listopadzie do PS Plus Premium, pojawiły się po wpisie Gematsu w serwisie X. Zauważono w nim, że Alone in the Dark 2 (1996) na PS5 oraz PS4 zostało zamieszczone w ofertach PSDeals. Podano również datę premiery emulowanej gry – 7 listopada 2024, lecz jak twierdzi wspomniane źródło, jest ona prawdopodobnie błędna.

Można zakładać, że druga odsłona Alone in the Dark jest szykowana do debiutu w usłudze PS Plus. Żeby było jednak jasne – nie są to potwierdzone wieści. Przyjmijmy je zatem z dystansem, czekając na oficjalny komunikat od PlayStation w sprawie listopadowej oferty Extra i Premium. Warto tutaj zaznaczyć, że abonenci najdroższej wersji usługi mają również dostęp do Alone in the Dark: The New Nightmare (2001). Gra spotkała się z ciepłym przyjęciem i posiada oceny w PS Store na poziomie 4,1/5.

Przypominamy, że oficjalne ujawnienie gier PS Plus Extra i Premium na listopad już za tydzień. Szczegóły poznamy w najbliższą środę, czyli 13 listopada tuż po godzinie 17:30. Chcielibyście dostać Alone in the Dark 2?

Źródła: X, PSDeals