PS Plus listopad 2024. Wielki bohater powrócił i wielu chce go dostać w ofercie Essential

Wśród gier, o jakie prosi społeczność PlayStation w ofercie PS Plus listopad 2024, dominuje w zasadzie jeden tytuł. Zobaczcie wypraszane gry oraz dokładny czas ujawnienia oficjalnej listy tytułów na nowy miesiąc.

Powoli zbliżamy się do odsłonięcia kurtyny, za którą skrywają się gry z oferty PS Plus listopad 2024 dla progu Essential. Tymczasem społeczność skupiona na forum Reddit wzięła się za tworzenie własnej listy gier. Każdy podaje swoje wymarzone tytuły, jakie chciałby dostać od Sony w nadchodzącym miesiącu. Choć rozrzut propozycji jest spory, na prowadzenie wysuwa się jedna gra, a właściwie bohater, którego wszyscy znamy.

PS Plus listopad 2024 – jakie gry na PS5 i PS4, kiedy ogłoszenie?

Sony ma w zwyczaju przedstawiać nowe gry nadchodzące do PS+ Essential w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. A więc po szybkim zerknięciu na kalendarz wychodzi na to, że oficjalny komunikat zostanie podany 30 października. I jak zawsze, ogłoszenie oferty nastąpi tuż po godzinie 17:30 wspomnianego dnia. Od razu oczywiście opublikujemy dla Was szczegóły wraz z trailerem.

Społeczność PlayStation co miesiąc bawi się w typowanie nadchodzącej oferty. Tak jest również tym razem, a spośród wymienianych gier najczęściej pojawiają się tytuły, w których występuje jeż Sonic. Najchętniej wszyscy widzieliby w Plusie odsłonę Sonic Frontiers z 2022 roku.

Niebieski bohater zawsze był popularny i ma miliony wiernych fanów, a to, że akurat teraz gracze tak o niego proszą, jest jasne jak słońce. Dzisiaj mamy przecież premierę nowej części serii, którą jest Sonic X Shadow Generations. Gra zbiera na Steam przytłaczająco pozytywne opinie, a w PS Store wykręciła średnią z blisko tysiąca ocen od graczy na poziomie 4,81/5. Jest więc niesamowicie dobrze!

Poza grą z niebieskim przyjacielem, często wśród typów graczy pojawia się również Atomic Heart, czyli FPS z zeszłego roku, w którym trafiamy do retrofuturystycznej wersji Związku Radzieckiego. Przedstawiono tutaj alternatywną wersję historii, w której nastąpił prawdziwy rozkwit i przełom w robotyce. Jak można się domyślić, maszyny zbuntowały się przeciwko ludziom i mamy przechlapane.

Na koniec powracają prośby o Hades, chyba jedną z najlepszych niezależnych gier ostatnich lat. W tym roku do wczesnego dostępu na Steam trafiła druga odsłona. Tymczasem jedynka, która jest dostępna na konsolach PlayStation, pojawiła się w 2021 roku i zdobyła wiele nagród. To widowiskowy, roguelike’owy dungeon crawler, który rozgrywa się w klimacie greckiej mitologii. Wcielamy się tutaj w Zagreusa, syna Hadesa, który za wszelką cenę chce opuścić podziemny świat umarłych.

A jakie są Twoje życzenia odnośnie gier, które chcesz zobaczyć w ofercie PS Plus Essential na listopad?

Źródło: Reddit