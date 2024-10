43 gry na PS5 i PS4 do 30 zł. Halloween w PS Store, wybieramy najlepsze promocje

W PlayStation Store wystartowały promocje na Halloween, które obejmują ponad 500 pełnych wersji gier na PS5 i PlayStation 4. Przejrzeliśmy oferty, wybierając dla Was 40 tytułów w cenie do 30 zł. Oprócz horrorów i gier grozy, na wyprzedaży są również strzelanki, skradanki, a nawet Kingdom Come: Deliverance za 12,90 zł. Podpowiadamy też, gdzie tanio doładować portfel PSN i oszczędzić na promocjach jeszcze więcej kasy.

Jeszcze nie skończyła się poprzednia wyprzedaż organizowana w sklepie PlayStation, a już wystartowała kolejna. Przypominamy, że z tej trwającej wybraliśmy 54 gry w cenie do 30 zł, w tym grube hity AAA. Nadal możecie korzystać z okazji, a tutaj zajmiemy się kolejnymi promocjami przygotowanymi przez Sony specjalnie na Halloween. Sprawdziliśmy, ile dobrych gier można kupić do trzech dyszek i jak się okazuje, całkiem sporo, więc zerknijcie na listę. Zebraliśmy 40 tytułów, w tym wiele znanych i lubianych, które mocno przeceniono. Gry na PS5 i PS4 w promocji, które zobaczycie poniżej i na kolejnych podstronach, możecie kupować taniej do 2 listopada 2024 roku.

Pomyśl, zanim skorzystasz z promocji w PS Store

Ceny widoczne przy każdym z tytułów można dodatkowo obniżyć, jeśli skorzystamy z tanich doładowań portfela PSN, które oferuje Instant Gaming. Przykładowo, możemy zdobyć 100 zł do wydania w PS Store, płacąc 85 zł z groszami. Pomyślcie więc, czy nie obniżyć sobie wszystkich cen jeszcze bardziej, co jest szczególnie opłacalne, jeśli chcemy kupić jednocześnie kilka gier na wyprzedaży.

Najlepsze gry z wyprzedaży na Halloween w PS Store (część 1)

Zatem tak przedstawia się pierwsza piętnastka najlepszych gier na PlayStation w promocji Halloween. Już tutaj mamy kilka naprawdę świetnych tytułów w bardzo niskiej cenie. Jeśli mielibyśmy Wam polecić coś szczególnie, to… cóż. Pierwszym wyborem jest w ogóle niepasujący do klimatu wyprzedaży Kingdom Come: Deliverance. Lecz nie ma co biadolić, tylko korzystać z okazji. Polecamy też sięgnąć po Metro Exodus Gold Edition, który w tym wydaniu posiada dwa dodatki fabularne na pokładzie. Grzechem byłoby nie wziąć również Vampire Survivors, jednej z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat.

Kingdom Come: Deliverance

Choć to promocje na Halloween, Sony przeceniło z tej okazji również gry, które ciężko podciągnąć pod klimat z duchami, potworami i grozą. Jednak Kingdom Come: Deliverance to doskonała gra RPG z widokiem FPP, osadzona w średniowiecznych Czechach. Zamiast fantasy jak choćby w Wiedźminie 3, postawiono tutaj na realia historyczne. Nie spotkamy więc na swojej drodze potworów, nie uświadczymy też magii. Ale zamiast tego jest coś równie pociągającego – ogromny otwarty i tętniący życiem świat. Warto zagrać.

Metro Exodus Gold Edition

To jedna z najlepszych gier traktujących o postapokalipsie. Dla przypomnienia – Metro Exodus jest fabularną strzelanką z widokiem FPP od studia 4A Games, która łączy mordercze walki, skradanie się, eksplorację i surwiwalowy horror. Przeceniona edycja Gold posiada na pokładzie Przepustkę Sezonową, a w niej dwa duże dodatki fabularne, The Two Colonels i Sam’s Story.

Doładowania PSN w promocji

Vampire Survivors

Wychodząc z założenia, że nie samym AAA gracz żyje, polecamy również utrzymany w klimacie retro tytuł Vampire Survivors. Zwłaszcza że jest to naprawdę genialna produkcja posiadająca w PS Store oceny na poziomie 4.91/5. Jeśli nie słyszeliście o tym tytule, krótko wspomnimy, że jest to czasowa gra survivalowa z minimalistycznym gameplayem i elementami roguelite. Naszym zadaniem jest jak najdłuższe przetrwanie na arenie stale wypełniającej się wrogami. Zbieramy skarby, szybko ulepszamy postać i zdobywamy nowych bohaterów. Gra jest dynamiczna i w sam raz na szybkie rozgrywki.

15 kolejnych gier w promocji na Halloween prezentujemy na drugiej podstronie.