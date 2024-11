Darmowe prezenty do nowej gry w PS Plusie. Pobierajcie, dostępne są dla wszystkich

Jeśli macie PS Plusa i chcecie zagrać w Hot Wheels Unleashed, polecam odebrać darmowe DLC do gry. Co ciekawe, odbiorą je nawet ci, którzy nie posiadają subskrypcji.

Mnóstwo pakietów, darmowych pojazdów, prezentów, przedmiotów kosmetycznych i tak dalej dostępnych jest w PlayStation Store. Aby je zdobyć, nie musicie posiadać aktywnej subskrypcji PS Plus, ale jest to polecane, bo właśnie w ofercie Essential znajdziecie grę, do jakiej te DLC zostały stworzone. Mowa o całkiem niezłej wyścigowej produkcji spod znaku jednych z najlepiej kojarzonych samochodów na świecie – Hot Wheels Unleashed!

Darmowe przedmioty do gry w PS Plus:

Jak widzicie – jest tego sporo, a fani zabawkowych samochodów mogą liczyć na spory zastrzyk nowości w swoim cyfrowym warsztacie. Każda z tych paczek dodaje Wam po 2 samochody, więc łącznie zyskacie aż 12 nowych pojazdów!

Prócz całkiem niezłej gry wyścigowej, w ofercie PS Plusa znajdziecie również Ghostwire: Tokyo, również udaną produkcję, choć nie bez wad, dla fanów japońskiej mitologii i horroru akcji. Jest tu także Death Note Killer Within, czyli dość mała gra, ale oparta za to na jednej z najpopularniejszych mang na świecie.

