Za nami oficjalny pokaz Nintendo Direct, który japońska korporacja poświęciła wyłącznie swojemu nadchodzącemu sprzętowi nowej generacji, czyli przenośnej konsoli Switch 2. Czego się dowiedzieliśmy? Firma ujawniła dokładną datę premiery i podała również ważne informacje techniczne. Nie jest to jednak wszystko, co zostało zaprezentowane, ponieważ równocześnie otrzymaliśmy zapowiedź Mario Kart World.

Nintendo Switch 2 na oficjalnej prezentacji. Data premiery

Dowiedzieliśmy się, że Switch 2 zadebiutuje na rynku już 5 czerwca 2025 roku. Nie będziemy więc czekać wyjątkowo długo na debiut. Następca kultowej konsoli otrzyma oczywiście stosowne ulepszenia, w tym większy (7,9-calowy) ekran, obsługę rozdzielczości 4K dzięki dockowi, a także możliwość wyświetlania zawartości w 120 klatkach na sekundę. Do tego wszystkiego dojdzie też wsparcie HDR w trybie TV.

Sprzęt otrzyma 256 GB wbudowanej pamięci, ulepszenia dźwiękowe i dodatkowy port USB oraz chłodzenie w stacji dokującej. Wsteczna kompatybilność pojawi się zarówno w wersji fizycznej, jak i w wersji cyfrowej.

Nie zapomniano także o Joy-Conach. Druga edycja zaoferuje nieco większe przyciski SL/SR i powiększone analogi. Co ciekawe, Nintendo potwierdziło, że będziemy mogli używać ich jak tradycyjnej myszki, oczywiście w kompatybilnych do tego tytułach. Na jednym z Joy-Conów pojawi się przycisk C, który, jak się okazuje, posłuży do obsługi chatu na żywo. Został on nazwany GameChatem i wprowadzi sporo nowych możliwości.

Przycisk wyposażono bowiem w mikrofon, a do tego pojawi się dedykowana kamerka. Jakość przechwytywanego przez nią obrazu pozostawia jednak wiele do życzenia. Gracze będą jednak mogli udostępniać swój ekran podczas grania. Z chatu skorzystamy nawet wtedy, gdy znajomi grają w inne gry.

Źródło: Nintendo