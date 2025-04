Nintendo Switch 2 a bateria

Nintendo stopniowo odkrywa kolejne tajemnice związane z premierą konsoli Switch 2, a jedną z kluczowych informacji jest czas pracy na baterii. Nowa konsola, podobnie jak poprzednik, będzie hybrydowym urządzeniem, pozwalającym na grę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i przenośnym. Jak długo wytrzyma na jednym ładowaniu? Od 2 do 6,5 godziny – tak wynika z oficjalnych danych producenta.

Bateria o pojemności 5220 mAh jest tylko nieznacznie mniejsza niż ta zastosowana w Steam Decku (5300 mAh), ale rzeczywisty czas pracy może różnić się w zależności od tytułu. Intensywne graficznie produkcje zużyją energię szybciej niż mniej wymagające gry indie. Nintendo przewiduje, że pełne naładowanie urządzenia w trybie uśpienia zajmie około trzech godzin. Nowością jest także dodatkowe wejście USB-C w górnej części konsoli, które pozwoli na wygodne ładowanie podczas rozgrywki. Premiera Switcha 2 odbędzie się w czerwcu, a cena w Europie została ustalona na 469 euro.

Czy taka pojemność jest wystarczająca? Podobna bateria do Steam Decka nie brzmi źle. Gorzej, gdy weźmiemy pod uwagę większą moc urządzenia. Te ma radzić sobie z 4K i wyświetlaniem nawet 120 klatek na sekundę. To sugeruje, że chcąc pograć np. w Full HD, czas pracy na baterii będzie raczej dość krótki. Dodajmy do tego bardziej wymagające gry i mamy przepis na konieczność posiadania ładowarki pod ręką.

