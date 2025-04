Wymagające zmagania przez sieć przeciwko innym? A może spokojne (choć różnie z tym bywa) przechodzenie gier w kooperacji? Być może nie wiecie, ale w PlayStation Plus sporo jest i takich, i takich pozycji. Wybraliśmy najlepsze gry multiplayer w PS Plus Extra i Premium. To lista 10 tytułów, które potencjalnie mogą Wam wystarczyć na… wieczność!

Granie w PS Plusie z samej definicji wymaga… no cóż, PS Plusa. Da się na szczęście kupić subskrypcję taniej – za sprawą przecenionych doładowań w Instant-Gaming. To trochę tak, jakbyście wymieniali mniejszy na większy nominał, ale w wersji cyfrowej, wystarczający na zakup gier, ale i przede wszystkim abonamentu.

Najlepsze gry multiplayer w PS Plus Extra i Premium – TOP 10 pozycji:

Fallout 76 – Fallout, ale online

– Fallout, ale online The Elder Scrolls Online – dla fanów klasycznego MMO

– dla fanów klasycznego MMO PayDay 2: Crimewave Edition – napady w kooperacji

– napady w kooperacji UFC 5 – obij kolegę lub nieznajomego

– obij kolegę lub nieznajomego Chivalry 2 – głupawe średniowiecze

– głupawe średniowiecze For Honor – nadal świetna nawalnka PvP

– nadal świetna nawalnka PvP Dead by Daylight – klasyka asymetrycznego horroru

– klasyka asymetrycznego horroru Dead Island 2 – kooperacyjna przygoda z zombie

– kooperacyjna przygoda z zombie Assetto Corsa Competizione – rajdowe, symulacyjne zmagania

– rajdowe, symulacyjne zmagania Elite Dangerous – kompletny symulator kosmosu

No to jak z tymi najlepszymi grami multiplayer w Plusie? Z pewnością różnie. W przeciwieństwie do listy najlepszych gier niezależnych dość łatwo było wybrać te tytuły, z którymi po prostu warto się zapoznać, szczególnie jeśli jesteście fanami grania z innymi. Nie tylko przeciwko innym, ale również wspólnie – w ramach tego samego celu. Zależy, co lubicie.

Stawiałem na różnorodność, więc macie tu sporo rzeczy do wyboru, a wszystko tyczy się Waszych preferencji. Dlatego na liście są nie tylko popularne gry PvP, czyli przeciwko innym graczom. To także szereg tytułów scricte kooperacyjnych, parę gier mieszających to i to, a nawet i tytuły MMO. Tak, na PlayStation da się spokojnie grać w obfite produkcje dla naprawdę wielu graczy i do tego nawet bez abonamentu.

Zobaczcie też inne kategorie najlepszych gier w PS Plus!

Fallout 76

Początek istnienia multiplayerowego Fallouta to epitafium Bethesdy. Kilka lat minęło, pojawiło się wiele ulepszeń aktualizacji i przeprosin, po których… cholera, da się grać! Ba, nawet można czerpać z rozgrywki mnóstwo frajdy, bo choć „dużym” grom z serii nie dorównuje, oferuje wiele ciekawych mechanik, fajne elementy multi i przede wszystkim niepowtarzalny klimat.

The Elder Scrolls Online

Kolejna gra będąca wieloosobowym spin-offem legendarnej marki Bethesdy to TES. Tu, mimo kilku narzekań wielu wyjadaczy MMO, mówimy o bardzo udanej pozycji, niemalże wzorowo przenoszącej znane uniwersum na poletko gier dla wielu graczy. Pod wieloma względami to nie żadna rewolucja, ale jedno z najlepszych nadal żywych na rynku MMO. A takich nie ma wiele…

PayDay 2: Crimewave Edition

Kompletne wydanie megahitowego PayDay 2 dostępne jest w PS Plus i to idealna okazja, aby napadać z przyjaciółmi na banki i prowadzić inne nielegalne interesy. Sam pamiętam, ile czasu spędziłem w tej grze, która jednocześnie dostarcza mnóstwo zabawy, zarazem wymagając też sporo, bo poziom trudności potrafi dać w kość. Ale warto – satysfakcja gwarantowana.

UFC 5

Jedna z większych niedawnych gier EA dodanych do PlayStation Plus? Jasne, tym lepiej zagrać! Nie da się zaprzeczyć – fani UFC nie mają tak naprawdę gdzie szukać czegoś na podobnym poziomie. „Piątka” oferuje sporo ulepszeń, nowości i jest współcześnie wyjątkową pozycją dla wszystkich tych, którzy pragną stanąć w cyfrowym oktagonie. Tak, także w formie wieloosobowej!

Chivalry 2

Zastanawiałem się, czy Mordhau nie pasowałoby lepiej dla fanów średniowiecznych potyczek, ale to jednak seria Chivalry zasłynęła jawnym, „jajcarskim” podejściem do toczenia multiplayerowych wojen rycerskich. Powagi tu za grosz – w końcu możecie zostać zaszlachtowani lutnią – lecz przecież w tym cały urok. Wiele trybów rozgrywki, a do tego możliwość walki między 64 graczami na serwerze wręcz krzyczą: „GRAJCIE!”.