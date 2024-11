PS Plus listopad 2024. Premierowa gra i dodatki za darmo, już do pobrania

Od dzisiaj możemy pobierać nowe gry w ramach oferty PS Plus Essential na listopad. Na nasze konsole mogą trafić trzy nowe tytuły, a do jednego z nich przypiszemy kilka darmowych DLC.

Gry z oferty PS Plus listopad 2024 dla progu Essential zostały już udostępnione. Nie ma więc co zwlekać i wbijać do PlayStation Store po gorące nowości. Wśród nich zobaczycie premierowy tytuł, który słusznie może się wszystkim kojarzyć ze świetnym Among Us. Mowa o Death Note: Killer Within, które opiera się na podobnych zasadach rozgrywki.

Oprócz samych gier, polecamy od razu sięgnąć po darmowe dodatki, które dadzą nam aż 12 samochodów do kolejnej gry z oferty, czyli Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Pełną listę DLC wraz z linkami do ich odebrania publikowaliśmy w naszej wczorajszej wiadomości. Kto jeszcze nie złapał dodatków, niech uda się pod ten adres.

Trzecim tytułem na listopad jest natomiast gra przeznaczona jedynie dla posiadaczy PS5. To Ghostwire: Tokyo, które jest przygodową grą akcji od studia Tango Gameworks.

PS Plus listopad 2024 – gry na PS5 i PS4 – lista

Ghostwire: Tokyo – PS5

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged – PS4/PS5

Death Note Killer Within – PS4/PS5

Źródła: PlayStation Blog, PS Store