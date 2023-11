PS Plus Extra i Premium na listopad 2023. Pierwsza gra i data ogłoszenia pełnej oferty

Na początku tygodnia Sony opublikuje listę gier na PS5 i PlayStation 4, które trafią do oferty PS Plus Extra oraz Premium. Jednocześnie warto wspomnieć, że jedną z gier ujawniono wcześniej i będzie to tytuł premierowy. Na dodatek, dostaniemy go jeszcze przed udostępnieniem całej oferty. Na szczęście będzie to bardzo przyzwoita produkcja, która od dawna jest dostępna na komputerach PC i zbiera przytłaczająco pozytywne opinie na Steam.

Przygotuj się na ofertę PS Plus i tanio przedłuż abonament

A jest to możliwe dzięki promocyjnym kartom dodającym fundusze do portfela. Warto się w nie zaopatrzyć jeszcze przed Black Friday 2023, ponieważ w okresie promocji może być problem z dostępnością tanich doładowań. Przy okazji spójrzcie na listę promocji, które Sony szykuje na Czarny Piątek. Publikowaliśmy ją w tej wiadomości. Tanie doładowania kupicie natomiast w Instant Gaming:

PS Plus Extra i Premium na listopad 2023. Kiedy poznamy gry z oferty?

Na początek zerknijcie na zwiastun gry Teardown, która będzie premierową nowością w PS Plus Extra.

Teardown debiutuje na konsoli PlayStation 5 już 15 listopada i jak zapowiadało Sony, od tego dnia będzie dostępna dla subskrybentów. Jednocześnie 15 listopada po godzinie 17:30 przedstawiona zostanie pełna oferta dla wyższych progów Plusa. Ujawnione gry pobierzemy natomiast od wtorku przypadającego na 21 listopada. Również tego dnia z katalogu Plusa usuniętych zostanie siedem gier, lecz na szczęście tym razem Sony nie wyrzuci z usługi jakiś wielkich hitów. Listę odchodzących gier w listopadzie znajdziecie tutaj.

Na koniec przypominamy, że możemy już pobierać 3 gry z oferty PlayStation Plus Essential na listopad. Mamy w niej Mafia II: Definitive Edition (PS4), Dragon Ball: The Breakers (PS4) oraz Aliens Fireteam Elite (PS5/PS4).