Black Friday 2023. Takie promocje szykuje Sony, liczymy na tani PS Plus

Zbliża się Black Friday 2023 i możemy już zerknąć, co zamierza przecenić Sony. Informacje o promocjach pojawiły się póki co na oficjalnym hiszpańskim blogu PlayStation.

Mamy pierwsze konkrety dotyczące oferty promocyjnej na Black Friday 2023 od Sony. Zatem co kupimy taniej? Na hiszpańskim blogu PlayStation opublikowano listę gier wraz ze ściętymi cenami w euro. Dowiedzieliśmy się też, że Japończycy szykują promocje na konsolę PS5. Promocje będą obowiązywać w dniach od 14 do 27 listopada.

Jak możecie zauważyć, na poniższej liście brakuje wzmianki o promocji na abonament PS Plus. Nie sądzimy jednak, że Sony nie zaoferuje w tych dniach tańszego abonamentu. Wpis na blogu wspomina, że wymieniono tutaj ofertę Black Friday dla sklepów detalicznych (zatem wersje pudełkowe gier) oraz PlayStation Direct. Promocja na subskrypcje pojawi się natomiast w PlayStation Store, więc musimy poczekać na szczegóły, które poznamy już na początku nadchodzącego tygodnia.

A skoro PS Plus ma być (prawdopodobnie) tańszy w PS Store, to warto już teraz doładować portfel kartami z promocji. Radzimy zrobić to w miarę szybko, ponieważ w okresie Black Friday może po prostu być problem z dostępnością tańszych doładowań:

Promocje na Black Friday 2023. Oferta zapowiedziana przez hiszpański oddział PlayStation

Gry na PS5:

Horizon Forbidden West za 39,99 euro (poprzednio 59,99 euro).

Horizon Forbidden West Edycja kompletna za 49,99 euro (poprzednio 69,99 euro).

Gran Turismo 7 za 39,99 euro (poprzednio 79,99 euro).

God of War Ragnarok za 49,99 euro (poprzednio 79,99 euro).

The Last of Us Part 1 za 49,99 euro (poprzednio 79,99 euro).

Marvel’s Spider-Man Miles Morales za 29,99 euro (poprzednio 59,99 euro).

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition za 49,99 euro (poprzednio 79,99 euro).

Uncharted: Legacy of Thieves Collection za 19,99 euro (poprzednio 49,99 euro).

Ratchet & Clank: A Dimension Apart za 39,99 euro (poprzednio 79,99 euro).

Returnal za 39,99 € (poprzednio 79,99 €).

Destruction AllStars za 9,99 € (poprzednio 19,99 €).

Ghost of Tsushima Directors Cut za 39,99 euro (poprzednio 79,99 euro).

Death Stranding Directors Cut za 19,99 euro (poprzednio 49,99 euro).

Demon’s Souls za 39,99 euro (poprzednio 79,99 euro).

Sackboy: Wielka przygoda za 29,99 euro (poprzednio 69,99 euro).

Bezprzewodowy kontroler DualSense

Standardowy kontroler bezprzewodowy DualSense (czarno-biały) za 49,99 euro (poprzednio 69,99 euro).

Kolorowy kontroler bezprzewodowy DualSense za 49,99 euro (poprzednio 74,99 euro).

Bezprzewodowy pilot DualSense z kolekcji Deep Earth za 49,99 EUR (poprzednio 74,99 EUR).

Pakiet: kontroler bezprzewodowy Dualsense + EA Sports FC24 za 89,99 euro (poprzednio 119,99 euro).

Gry na PS4

Horizon Forbidden West za 29,99 euro (poprzednio 49,99 euro).

Gran Turismo 7 za 29,99 euro (poprzednio 69,99 euro).

God of War Ragnarok za 39,99 euro (poprzednio 69,99 euro).

Marvel’s Spider-Man Miles Morales za 29,99 euro (poprzednio 59,99 euro).

Ghost of Tsushima Directors Cut za 29,99 euro (poprzednio 69,99 euro).

Sackboy: Wielka Przygoda za 29,99 euro (poprzednio 69,99 euro).

Ghost of Tsushima za 9,99 euro (poprzednio 49,99 euro).

Predator: Hunting Grounds za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Death Stranding za 9,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Kolekcja Uncharted HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro)

The Last of Us Remastered HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Nioh 2 za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Dreams za 19,99 euro (poprzednio 39,99 €)

Days Gone za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

MediEvil za 19,99 euro (poprzednio 29,99 euro).

Concrete Genie za 19,99 euro (poprzednio 29,99 euro).

Marvel’s Spider-Man za 29,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Detroit: Become Human za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Shadow of the Colossus za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

The Last Guardian za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Knack 2 za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Every’s Golf 7 za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Kolekcja WipeOut Omega za 19,99 € (poprzednio 39,99 €).

The Order: 1886 za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Kolekcja Quantic Dream za 19,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Bloodborne GOTY za 29,99 euro (poprzednio 14,99 euro).

No Man’s Sky za 14,99 euro (poprzednio 29,99 euro).

Helldivers za 14,99 € (poprzednio 29,99 €).

Gry na PlayStation HITS

God of War HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Horizon Zero Dawn Complete Edition HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Horizon Zero Dawn HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

GT Sport HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Bloodborne HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

God of War 3 Remaster HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Ratchet & Clank HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Infamous Second Son HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Killzone: Shadow Fall HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Little Big Planet 3 HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Nioh HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Until Dawn HITS za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Gry na PlayStation VR

Iron Man VR za 9,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Arizona Sunshine za 9,99 euro (poprzednio 29,99 euro).

Astrobot za 9,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Bravo Team za 9,99 € (poprzednio 29,99 €).

Blood & Truth za 9,99 euro (poprzednio 39,99 euro).

Every’s Golf za 9,99 € (poprzednio 29,99 €).

Until Dawn: Rush of Blood za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro)

Farpoint VR za 9,99 euro (poprzednio 19,99 euro).

Firewall: Zero Hour za 9,99 euro (poprzednio 29,99 euro).

Ogłoszono również promocje na konsolę PlayStation 5, lecz jedynie poprzez sklep PlayStation Direct. Tam ceny konsol z napędem płyt oraz zestawy mają być tańsze o 120 euro.

O tym jak prezentuje się oferta Black Friday 2023 w Polsce, napiszemy jak tylko Sony opublikuje oficjalne szczegóły.