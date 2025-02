Dragon Age w PS Plus rozwalił graczy. Skrajne reakcje subskrybentów

Oferta PS Plus Essential na marzec 2025 jest mocna, bo dostaniemy trzy gry należące do znanych serii, a jedną z nich jest Dragon Age: The Veilguard. Nie wszystkich to ucieszyło.

Mnóstwo osób od dawna narzekało, że PlayStation Plus nie ma nic dobrego do zaoferowania (co akurat nie jest absolutnie prawdą). Teraz Sony dorzuciło do pieca, choć zdaniem niektórych nawet najnowsze gry w abonamencie nie ratują sytuacji. Najlepiej jest się jednak o tym przekonać samemu i odebrać nowy zestaw PS Plus Essential, gdy będzie dostępny. Najlepiej wykupić subskrypcję taniej!

Zobacz też: Najlepsze gry z dobrą fabułą w PS Plus Extra. Historie wciągające na wiele godzin

PS Plus Essential i Dragon Age: The Veilguard to szokujące połączenie

„CO?! DRAGON AGE?! ALE JAK TO?!” – to uśredniona opinia graczy m.in. na Reddicie czy pod postem na blogu PlayStation, którzy szybko usiedli do klawiatur czy telefonów, aby opisać swoje reakcje na dość zaskakujący zestaw gier w lutowej ofercie PS Plus Essential. Przede wszystkim – oferta jest solidna, nawet już nie patrząc na RPG klasy AAA od EA. TMNT: The Cowabunga Collection to świetne produkcje, a Sonic Colors: Ultimate również złe nie jest. No ale Dragon Age…

„Lmao czy Dragon Age dopiero co nie wyszło? Jest na PS+ szybciej niż Suicide Squad” – napisał pod postem jeden z graczy. Wiele osób mu wtóruje w zaskoczeniu. „Może to być najszybsza premiera w Plusie od debiutu w historii” – spekuluje drugi. „Jestem zaskoczony, że Dragon Age Veilguard jest najnowszą grą, która wyszła w październiku zeszłego roku, która jest już tak kiepska, że skończyła w PS+ lol” – pisze jeszcze jeden, choć dorzucając do tego odrobinę pogardy.

Co ciekawe, opinie są dość mieszane, bo część graczy żałuje, że kupiła ten tytuł na premierę, a część nie poleca zagranie w niego nawet „za darmo”, to znaczy w ofercie Plusowej. Faktem jest, że Dragon Age: The Veilguard złą grą nie jest, ale ciężko też mówić o czymś wyjątkowym. Rzekoma porażka gry to już pewnik, skoro tak szybko udało jej się trafić do oferty PlayStation.

Zobacz też: Najlepsze gry PlayStation w PS Plus. Same hity, które trzeba znać

W większości jednak mówimy – co zaskakujące – o pozytywnych reakcjach. Wielu subskrybentów ominęło tytuł BioWare na premierę, więc teraz chcą to nadrobić. Skoro za niego dodatkowo nie płacą, to również i wiele nie stracą.

Źródło: Reddit / PlayStation Blog