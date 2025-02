Posiadacze PS Plus się zapłaczą. Oferta na marzec 2025 z ogromnymi stratami

Pojawiły się kolejne wieści dotyczące aktualizacji oferty PS Plus marzec 2025. Po tym, jak poznaliśmy potencjalną pierwszą grę z oferty Premium, mamy zdecydowanie gorsze i w zasadzie pewne wieści. A dotyczą one gier usuwanych z katalogów Extra i Premium. Będzie źle.

Oferta PS Plus marzec 2025 dla progów Extra i Premium zostanie udostępniona 18 dnia przyszłego miesiąca, ale już dzisiaj trochę o niej wiadomo. Dopiero co pisaliśmy o jednej grze, która może dołączyć do katalogu Premium. Lecz to jeszcze nic pewnego, w odróżnieniu od tego, do jakich gier stracimy dostęp. To możemy potwierdzić niemal w 100 procentach, a wniosek jest taki, że marzec będzie bardzo bolesny dla posiadaczy abonamentu.

PS Plus marzec 2025 – skąd lista usuwanych gier?

18 marca otrzymamy nowe gry w PS+, choć lista tytułów jest jeszcze nieznana. Jak wiadomo, podczas dodawania gier do katalogów Extra i Premium, starsze tytuły zostają usuwane. Te możemy już podać, ponieważ zauważono je w zakładce „Last chance to play” w japońskim PS Store. Zwykle jest tak (z małymi wyjątkami), że w Europie „zabierają” nam takie same gry, zatem spójrzcie na spis poniżej. Zrzut ekranu prezentujący gry „ostatniej szansy” został opublikowany na forum Reddit.

W innym poście odezwał się użytkownik PlayStation z regionu Stanów Zjednoczonych, który zauważył u siebie jeszcze jedną grę, która ma zostać usunięta. Jest nią Mortal Kombat 11.

Gry dostępne do 18 marca w PS Plus Extra i Premium

Na podstawie powyższych informacji, podajemy listę gier do „odstrzału” w marcu:

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6

Resident Evil 3

Dragon Ball Z: Kakarot

Life is Strange: True Colors

Life is Strange 2

Final Fantasy Type-0 HD

Street Fighter V (również w wersji Champion Edition)

Mortal Kombat 11

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (katalog Premium)

(katalog Premium) Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R (katalog Premium)

Jak widać, na liście znalazły się kapitalne tytuły, jak Resident Evil 3, Mortal Kombat 11, Street Fighter V czy Life is Strange 2. Jeśli jeszcze nie skończyliście tych gier, warto od razu zacząć to nadrabiać. 18 marca stracimy do nich dostęp nawet wtedy, gdy mamy je dodane do swojej biblioteki i pobrane na dysk konsoli.

Źródła: Reddit, Reddit, Truetrophies