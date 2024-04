Pobieraj dzisiaj. PS Plus w kwietniu z epickimi wyścigami do sprawdzenia

Możemy już wbijać do PlayStation Store po kolejną nowość w katalogu PS Plus na kwiecień. To wersja próbna znanych wyścigów, którą pobierzemy w jednym z progów abonamentu.

Abonament na konsolach PlayStation to nie tylko gry, które możemy co miesiąc przypisywać do swojego konta. Część oferty PS Plus na kwiecień 2024 jest dostępna od kilku dni i daje nam dostęp do kolejnych trzech tytułów. Posiadacze PS5 otrzymali Immortals of Aveum, choć szczerze mówiąc, bardziej kręci mnie Skul: The Hero Slayer oraz Minecraft Legends, które można pobierać również na last-genie. No, ale to osobiste odczucia.

Podczas gdy gry z pakietu Essential można już ogrywać, nadal czekamy na pełne ujawnienie oferty Extra i Premium na obecny miesiąc. Lecz tutaj od razu przypominam, że 3 gry już poznaliśmy. O dwóch nowościach zmierzających do katalogu Extra pisaliśmy w tym wpisie, natomiast o kultowym klasyku Premium, z uniwersum Star Wars, przeczytacie w tej wiadomości.

PS Plus w kwietniu to nie tylko pełne gry, są również triale

Abonament Premium pozwala nam również pobierać bez dodatkowych opłat wersje próbne . W zasadzie są to pełne gry, lecz mamy do nich dostęp przez ograniczony czas. W PS Store pojawił się właśnie kolejny trial, który szczerze polecamy. Zwłaszcza, że tego typu wyścigów jest naprawdę niewiele. Mowa o Dakar Desert Rally od studia Saber Porto. Tytuł możemy sprawdzać przez 2 godziny, a chętni zaopatrzą się w niego pod tym adresem:

Dakar Desert Rally PS4 & PS5 – trial pozwala grać przez 2 godziny (dla posiadaczy PS Plus Premium)

Dakar Desert Rally pozwala wziąć udział w słynnym wyścigu, który odbywa się w ogromnym otwartym świecie. Do zaliczenia ponad 30 długich etapów rajdu oraz wiele krótszych eventów, które przemierzymy za kierownicą różnych licencjonowanych pojazdów, takich jak motocykle, samochody, ciężarówki, quady oraz SSV.

Najbardziej podoba mi się w DDR system dynamicznie zmieniającej się pogody. Więc nie myślcie, że Dakar to tylko piaski. Pomkniemy przez deszcze i błota przez wszystkie cztery pory roku. Do tego podczas wyścigu doświadczymy cyklu dnia i nocy.

Mamy nadzieję, że kwiecień w PS Plus przyniesie nam jeszcze sporo atrakcji. Czekając na szczegóły nie zapomnijcie o grach, które opuszczą w tym miesiącu katalog Extra. Za półtora tygodnia (16 kwietnia) Sony zablokuje nam dostęp do 11 produkcji. Możesz jeszcze zdążyć przejść niektóre z nich. O tym, ile to zajmie i czy są to trudne wyzwania, pisaliśmy w tym miejscu.

Źródło: PS Store