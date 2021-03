PS Plus kwiecień 2021. Kolejna gra to wielki hit?

Okazuje się, że w ramach oferty PS Plus kwiecień 2021 na liście może zawitać nie tylko Oddworld: Soulstorm.

Nick Baker – twórca podcastu XboxEra – zasugerował na Twitterze, że kolejną grą w ramach PS Plus w kwietniu będzie Sekiro: Shadows Die Twice. Zastanawiacie się, co takiego o usłudze Sony może wiedzieć autor podcastu o sprzęcie Microsoftu? Całkiem sporo. To właśnie Baker jako pierwszy ujawnił, że w marcu do usługi trafi Final Fantasy VII Remake. Jest więc spora szansa, że i tym razem został dobrze poinformowany.

Co prawda Baker nie napisał wprost, że Sekiro: Shadows Die Twice ukaże się w PS Plusie na kwiecień, ale jego wpis daje mocno do myślenia. „Jeśli zastanawiasz się nad zakupem Sekiro w kolejnych miesiącach, powinieneś się wstrzymać. Tak od przypadku” – czytamy na profilu Bakera na Twitterze. Z drugiej strony, może tutaj też chodzić o wersję na Game Passa. Taki scenariusz jest również prawdopodobny.

Szukasz najtańszego PS Plusa, albo ciągle nie możesz trafić na swój egzemplarz PlayStation 5? Polub nasz nowy profil na Facebooku PlanetaGracza – Promocje i Okazje i już nigdy nie przegap najlepszych ofert!

Jeśli chodzi o ofertę na PS Plus w kwietniu, to w tej chwili mamy już jedną potwierdzoną grę. Jest nią Oddworld: Soulstorm, które to jednocześnie będzie miało swoją premierę. Oferta PlayStation Plus na kwiecień zacznie obowiązywać 6 kwietnia i wtedy to będziemy mogli pobrać wymienioną produkcję.

PS Plus kwiecień 2021 – tak będzie wyglądać lista gier?

Oddworld: Soulstorm

Sekiro: Shadows Die Twice

Od kilku ostatnich miesięcy oferta PS Plus jest naprawdę bardzo mocno. W marcu gracze dostali między innymi Final Fantasy VII Remake – jedną z lepszych gier, która zadebiutowała w zeszłym roku. Oprócz tego w ofercie zadebiutowało Destruction AllStars. To całkiem przyjemna gra zręcznościowa nastawiona na rywalizację w sieci. Sprawdziliśmy grę dokładnie, zatem zapraszamy do zapoznania się z recenzją.

Jeśli więc informacja o Sekiro: Shadows Die Twice się potwierdzi, będziemy mieć kolejną ciekawą listę gier w ramach subskrypcji Sony. Nie da się ukryć, że Japończycy idą w dobrą stronę.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena. Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.