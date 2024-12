Gry jak za darmo na PS5 i PS4. Oto 22 tytuły do 10 zł z groszami, są hity AAA

W PlayStation Store rozpoczęła się wyprzedaż gier “30th Anniversary”. Z tej okazji kupimy taniej sporo największych hitów na PS5 i PS4. My jednak popatrzmy, co kryje się w tych najtańszych ofertach, bo jak się okazuje, można tam wyrwać świetne gry jak za darmo.

Czy 7 zł lub 10 zł za grę to dużo? Umówmy się, że nie, bo więcej tracimy w spożywczaku idąc po świeże bułeczki i jogurt. Tytuły na konsole PlayStation w takiej cenie to prawie jak gry za darmo i nie mówimy o niegrywalnych indykach, tylko o porządnych tytułach niezależnych, a nawet tych pokroju AAA.

Zobaczcie, jakie gry do 10 zł z groszami można wyrwać na startującej dzisiaj wyprzedaży w PlayStation Store. Promocje trwają do 21 grudnia, zatem mamy sporo czasu na zakupowe decyzje. Choć zaraz się przekonacie, że przy wielu z zaprezentowanych na naszej liście tytułów na PS5 i PS4 nie ma się co zastanawiać, bo są tanie jak barszcz.

Jednocześnie przypominamy, że zawsze oszczędzicie na zakupach w PS Store korzystając z tanich doładowań PSN.

Wyprzedaż “30th Anniversary” w PS Store. Gry na PS5/PS4 do 11 zł (część 1)

Co prezentuje się najciekawiej z pierwszej części zestawienia? Największe, wyjątkowe lub najgłośniejsze produkcje oznaczyliśmy symbolem serduszka, ale jak zawsze wybieramy TOP3 promocji, które tym razem wygląda następująco.

Killing Floor 2 (oceny w PS Store – 4.31/5)

Choć ten mroczny FPS od studia Tripwire Interactive ma już na karku 12 lat, to kto jeszcze go nie zaliczył, za 6,45 zł niech bierze bez zastanowienia. Killing Floor 2 przedstawia chaotyczną przyszłość, w której rozprzestrzenianie się tajemniczego wirusa doprowadza do paraliżu Unii Europejskiej. Cywilizacja przestaje istnieć, środki łączności nie działają, rządy upadły, a siły wojskowe są systematycznie eliminowane. Wkraczamy w ten świat z giwerą w dłoniach jako wyszkolony żołnierz walczący ze swoją grupą z hordami krwiożerczych mutantów.

Battlefield 4 (oceny w PS Store – 4.58/5)

Oto kolejny “staruszek” dużego formatu, który po prostu trzeba znać. Battlefield 4 stworzyło szwedzkie studio EA DICE i co tu dużo mówić – to jedna z najlepszych i kultowych już odsłon słynnego cyklu FPS-ów. Gra oferuje zarówno tryb multiplayer, jak i kampanię dla jednego gracza, której akcja została osadzona w 2020 roku. Wcielamy się tutaj w Reckera, członka amerykańskiej jednostki specjalnej nazywanej Tombstone. Odwiedzimy wiele lokacji, choć głównie powalczymy na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie przyjdzie nam odbić kilku VIP-ów znajdujących się w Szanghaju.

This War of Mine: The Little Ones (oceny w PS Store – 4.38/5)

Jest i polski akcent w naszym zestawieniu tanich gier z promocji w PlayStation Store. Jest nim This War of Mine: The Little Ones od ekipy 11 bit studios, która zaskoczyła gamingowy świat wydaniem naprawdę genialnego tytułu w 2016 roku. To oryginalna gra survivalowa, w której staramy się przeżyć w oblężonym przez wrogą armię mieście. Jednak zamiast twardych i przygotowanych na wojnę twardzieli, dbamy o cywilów, którzy za dania kryją się w opuszczonych budynkach, a wieczorami wychodzą na gruzowiska w poszukiwaniu zasobów, by przetrwać.

