PS Plus grudzień 2024. „Przytłaczająco pozytywnie” oceniana gra może wpaść do oferty Essential

Kto chce konkretów odnośnie oferty PS Plus grudzień 2024 dla progu Essential, niech zajrzy do nas po południu. Tuż po godzinie 17:30 opublikujemy dla Was oficjalną listę gier na PS5 i PlayStation 4. Zanim to nastąpi, zerknijcie na jeden potencjalny tytuł, który może trafić do nas w przyszłym miesiącu. To naprawdę kapitalna surrealistyczna gra przygodowa, która wcześniej (w maju tego roku) zadebiutowała na PC oraz Nintendo Switch. Niedawno odpowiedzialne za nią studio Simogo ogłosiło datę premiery na konsolach PlayStation i nastąpi ona w dniu, kiedy Sony udostępni nową ofertę PS Plus, a to daje do myślenia…

Lorelei and the Laser Eyes trafi do PS Plus?

Ogłoszone dzisiaj nowe gry PS+ Essential będą dostępne do pobrania od pierwszego wtorku miesiąca, a więc od 3 grudnia. Właśnie na ten dzień zapowiedziano premierę Lorelei and the Laser Eyes na PS5 i PS4, co może wydawać się zwykłym zbiegiem okoliczności, lecz niekoniecznie. Grę wyda firma Annapurna Interactive, która ma w swoim katalogu również popularne Stray. A jak możecie pamiętać, ten wyśmienity tytuł z kotkiem w roli głównej trafił w dniu swojej premiery do katalogu PS Plus Extra. Może Sony podpisało kolejną umowę z wydawcą właśnie w przypadku Lorelei and the Laser Eyes, które może być szykowane na wejście do usługi w progu Essential. Dodatkowo, w PS Store znajdziemy kartę gry Lorelei and the Laser Eyes, ale bez ceny, co również jest zastanawiające.

Lorelei and the Laser Eyes zostało docenione przez graczy PC i spoglądając na Steam, zobaczymy przy tym tytule “przytłaczająco pozytywne” oceny. Oto przykładowe recenzje wystawione przez graczy:

Najwspanialszy “mózgotrzep”, w jaki grałem od lat, a może i w ogóle… Jeśli kochacie zagadki, szyfry, splątane, wielowątkowe opowieści, psychodeliczny klimat i atmosferę filmów Lyncha, to KONIECZNIE zagrajcie w “Lorelei and the Laser Eyes”. 10/10. Skończone bez żadnego szukania podpowiedzi w internecie a kilka zacięć było. Nocne rozkminianie w głowie i rano kolejny pomysł. 55h super zabawy. Wspaniała gra. 10/10. Steam

Podczas rozgrywki, wcielamy się w kobietę, która przemierza stary barokowy dwór. Jak czytamy w opisie gry na Steam, nasza bohaterka zostaje wplątana w niebezpieczną i surrealistyczną grę złudzeń. Czeka nas nieliniowa fabuła oraz tajemnicza przygoda pełna dopracowanych łamigłówek i niezliczonych zagadek.

Źródło: YouTube