Grajcie w te ekskluzywne gry PlayStation w PS Plus, bo niedługo mogą nie być dostępne

​Jeśli jesteś subskrybentem PlayStation Plus Extra lub Premium, warto zwrócić uwagę na kilka tytułów ekskluzywnych dla konsol PlayStation, które mogą wkrótce opuścić katalog. Gry takie jak Days Gone, Death Stranding oraz Ghost of Tsushima mają zaplanowane nowe odsłony w 2025 roku, co może sugerować ich usunięcie z oferty PS Plus przed premierą kontynuacji. Jak ograć te tytuły taniej? To proste – doładowaniami z Instant-Gaming.

PS Plus może stracić kilka fantastycznych tytułów

W przeszłości Sony usuwało swoje tytuły z PS Plus przed wydaniem ich nowych części, jak to miało miejsce w przypadku Marvel’s Spider-Man oraz Horizon Zero Dawn. Choć nie ogłoszono jeszcze oficjalnie daty usunięcia Days Gone, nadchodząca premiera wersji Remastered może sugerować, że warto zagrać w oryginał, póki jest dostępny. ​

Zobacz też: Foootball Manager 2024 zostanie na dłużej w PS Plus, Xbox Game Pass, a nawet na Netflix

Podobnie sytuacja wygląda z Death Stranding – sequel tej gry, zatytułowany Death Stranding 2: On the Beach, ma ukazać się w czerwcu. Ja wiem, że to nie jest już tytuł ekskluzywny, ale pierwotnie wyszedł tylko na PS4, a jego kontynuacja trafi na razie wyłącznie na PS5. Skoro więc możliwe jest, że Sony zdecyduje się usunąć pierwszą część z PS Plus, aby zwiększyć sprzedaż nowej odsłony, najlepiej byłoby nadrobić tę niezwykle głośną przygodę od Hideo Kojimy. Również Ghost of Tsushima może opuścić katalog w związku z nadchodzącą premierą Ghost of Yotei, zaplanowaną na 2025 rok.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na Ratchet & Clank: Rift Apart, który zbliża się do 24-miesięcznego okresu obecności w katalogu PS Plus – to często moment, w którym gry są usuwane z oferty. Dlatego, jeśli planowałeś zagrać w te tytuły, teraz może być najlepszy moment, aby to zrobić, zanim znikną z katalogu PlayStation Plus Extra. Niestety, usuwanych wkrótce gier może być znacznie więcej.

Źródło: PlayStaiton Lifestyle