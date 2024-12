Nie czekaj na nowe gry w PS Plus, sprawdź je dzisiaj i pobierz 2 dodatki za darmo

17 grudnia otrzymamy dostęp do nowych gier Extra i Premium w ramach oferty PS Plus grudzień 2024. Ale już teraz możemy sprawdzić dwie z nich, a oprócz tego pobrać za darmo dodatki do świetnego tytułu.

Nowe gry z oferty PS Plus grudzień 2024 wylądują w katalogach Extra i Premium w najbliższy wtorek, czyli 17 grudnia. Jednak posiadając abonament w wersji Premium mamy okazję już dzisiaj pobrać dwie pełne wersje gier z nadchodzącej oferty i pobawić się przy nich przez ograniczony czas. Każdy może natomiast, bez względu na rodzaj wykupionej subskrypcji, otrzymać za darmo 2 dodatki do Sonic Frontiers. To jeden z najlepszych tytułów, który pojawi się w tym miesiącu w usłudze PlayStation Plus.

A komu kończy się abonament i chciałby go przedłużyć, polecamy skorzystanie z tanich doładowań PSN, dzięki którym oszczędzimy sporo kasy na zakupach w PS Store.

Które gry z PS Plus Extra na grudzień sprawdzę już dzisiaj?

W PlayStation Store znajdziemy dwie wersje próbne tytułów, które zmierzają do katalogu Extra. Każdy z nich możemy pobrać na swoją konsolę i uruchomić na jedną godzinę. Niby mało, ale jak nie możecie się doczekać A Space for the Unbound oraz Sonic Frontiers, poniżej znajdziecie linki do triali. Warto też wspomnieć, że posiadacze PS5 nie muszą pobierać plików, ponieważ obie gry oferują obsługę transmisji strumieniowej.

Warto też zaopatrzyć się w dwa darmowe dodatki do Sonic Frontiers, które znajdziemy w PS Store. Dzięki nim ubierzemy naszego niebieskiego jeża w stroje inspirowane marką Monster Hunter oraz dostaniemy świąteczne wdzianko.

Źródło: PS Store