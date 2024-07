Subskrybenci PS Plus pokochali tę grę. Skok liczby graczy o 960%

PS Plus ma nowy hit i nie jest to żadna niszowa produkcja, a GTA: San Andreas – The Definitive Edition. Kontrowersyjny tytuł w końcu zjednał sobie graczy?

Większość oferty PS Plus, wydawać by się przynajmniej mogło zgodnie z opiniami w sieci, nie jest jakoś szczególnie szałowa. Raz na jakiś czas trafi się jednak nowa gra, która przekona do siebie bardzo duże grono odbiorców.

GTA rządzi w PS Plus!

Pamiętacie jeszcze premierę odświeżonej kolekcji gier z cyklu Grand Theft Auto? Ja tak i powiem Wam, że to były ciężkie czasy dla fanów. Zamiast dopracowanych remasterów otrzymaliśmy byle sklejone na szybko barachło, niemal kompletnie rujnujące złote wspomnienia z dzieciństwa. No dobra, może aż takiej tragedii nie było, ale przecież ten cykl na to nie zasługiwał.

Po wielu aktualizacjach, kolekcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Sam nie wiem, czy Rockstar naprawił bolączki (podobno w większości owszem!), ale dodanie tych tytułów do katalogu Netflix znacząco się im przysłużyło. Teraz podobnie jest z PS Plus, który w czerwcu 2024 roku dostał GTA: San Andreas – The Definitive Edition.

Jak donosi serwis True Trophies, powołując się na dane użytkowników PS Network, gra zaliczyła wzrost liczby graczy o szalone 960% po tym, gdy trafiła do PS Plus Extra w czerwcu! Nie muszę raczej tłumaczyć, jak duża to liczba, choć trzeba też pamiętać, że przedtem wcale aż tyle osób nie interesowało się tą pozycją, a przynajmniej nie w ostatnim czasie. Kolejnym wyróżnieniem jest fakt, iż gra nie zaliczyła spadku po miesiącu. Jest wręcz przeciwnie, bo odświeżone San Andreas przyciągnęło po jakimś czasie dodatkowe 1,07% graczy. To zdarza się naprawdę rzadko.

Źrodło: True Trophies