PS Plus w maju z nową niespodzianką na PS5. Sprawdzaj grę z Harley Quinn

Majowa oferta PS Plus to nie tylko rozdawane co miesiąc gry na PS5 i PlayStation 4. Sony ma dla abonentów również inne niespodzianki, jak nowa wersja próbna tytułu, w którym musimy zabić superbohaterów.

Od jutra możemy pobierać nowe gry z oferty PS Plus na maj, ale już dzisiaj mamy dla Was małą niespodziankę. W PlayStation Store wylądowała wersja próbna znanej gry od studia Rocksteady, w której spotkamy takich bohaterów jak Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang i King Shark. Jesteście gotowi na walkę przeciwko Lidze Sprawiedliwości? Zatem pobierajcie świeżutki trial dostępny w PS Plus Premium.

PS Plus Premium z Legionem Samobójców

Trial gry Legion Samobójców: Śmierć Lidze Sprawiedliwości pozwala nam pobrać pełną wersję tego tytułu i uruchomić go na 3 godziny. Ale możemy też skorzystać z opcji przesyłania strumieniowego na PS5 i sprawdzić grę bez ładowania pliku na dysk konsoli. Kto co lubi.

Choć gra nie należy do wybitnych, nie można jej odmówić solidności. W PS Store wystawiono jej ponad 10 tysięcy recenzji, z których średnia wynosi 4.15/5, zatem przyzwoicie. Kto pobierze trial, sprawdzi spory kawałek produkcji, w której dołączamy do niesławnego Oddziału Specjalnego X, znanego jako Legion Samobójców.

Fabuła przenosi nas do Metropolis z otwartym światem, lecz miasto jest spustoszone przez inwazję Brainiaca, a co więcej – terroryzowane przez bohaterów, którzy powinni je chronić. Kto powstrzyma złego Supermana, jak nie my? Wcielamy się więc w jedną z czterech grywalnych postaci (Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang, King Shark) i ruszamy w ważną misję ratowania świata. Możemy zagrać samemu lub w kooperacji do czterech osób jednocześnie. Jeśli wybierzemy zabawę w samotności, pozostałą trójkę bohaterów kontroluje sztuczna inteligencja, ale w każdej chwili możemy przełączać się pomiędzy wszystkimi postaciami.

Źródło: PS Store