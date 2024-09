Cała, legendarna seria może opuścić PS Plusa w listopadzie. Mało czasu, aby nadrobić

Wydawać by się mogło, że ponad miesiąc to sporo, ale tak naprawdę to nie za bardzo. Wiecie, mówimy o Kingdom Hearts, który nierzadko wymaga od nas anielskiej cierpliwości i pełnego oddania. Bez setek godzin nie ma nawet sensu podchodzić.

PS Plus w listopadzie straci Kingdom Hearts

Oferta PS Plus Essential na październik 2024 jest bardzo fajna, ale oczywiście nie może być tylko dobrze. Sony zdecydowanie nie może pozwolić sobie na dawanie graczom gier, o które proszą, jednocześnie nadal zachowując całą bibliotekę w planach Extra i Premium. Oczywiście piszę to nieco przekąsem, lecz niestety tym razem stracimy kawał gamingowej historii. A tak przynajmniej uważają internauci, którzy dokładnie policzyli, ile czasu tytuły te są w usłudze i jak szybko mogą z niej wylecieć.

Jak podaje PlayStation Lifestyle, jeden z użytkowników Reddita zauważył, iż cykl Kingdom Hearts do Plusa dodano już ponad dwa lata temu. Od pewnego czasu niestety gry Square Enix opuszczają cyfrową bibliotekę subskrypcji. Najpierw było Star Ocean, teraz to samo czeka Dragon Quest. Wiele osób jest zdania, że następne jest właśnie Kingdom Hearts, zwłaszcza z powodu tak długiej obecności. O które gry konkretnie chodzi?

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Dlaczego piszę o tym teraz, skoro to jedynie domysły, a nie nic oficjalnego? To proste – po pierwsze, jest w tym sporo racji, bo tytuły Square Enix faktycznie odchodzą jeden po drugim. Kingdom Hearts można ogrywać od dwóch lat, bo zostało dodane w listopadzie 2022 roku. Logicznie można zakładać, że właśnie w listopadzie bieżącego roku podzieli los choćby Dragon Questa. Po drugie – jeśli zaczęliście swoją przygodę, radzę się nieco z nią pospieszyć, aby ukończyć choć te napoczęte gry. Jeśli natomiast właśnie się za to zabieraliście… no cóż, może zdążycie.

Nie jest to jednak niczym pewnym, więc istnieje szansa, że Kingdom Hearts pozostanie w usłudze. Na razie trzeba czekać na oficjalny komunikat Sony. Problem w tym, że firma lubi donosić o nowo usuwanych grach w ostatniej chwili.

Źródło: PlayStation Lifestyle