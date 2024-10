Bierz za darmo genialny dodatek do gry z oferty PS Plus Extra październik 2024

Najlepsze dodatki do gier to takie, które przedłużają nam rozgrywkę, dodając nowe elementy lub rozwijając wątki fabularne. Z pewnością takim DLC jest “Curator’s Cut” do jednej z gier, która zmierza do katalogu PS Plus Extra. Dodatek możemy pobrać już teraz za darmo.

Osobiście uważam, że The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me to jedna z fajniejszych gier, jakie dołączą 15 października do katalogu PS Plus Extra. Pisaliśmy już, że nie musicie czekać do przyszłej środy, żeby wypróbować ten tytuł za darmo. Prawdę mówiąc, to przed udostępnieniem oferty możemy sprawdzić aż 4 gry, które się w niej znajdą. Szczegóły przedstawiliśmy w tej wiadomości. Za darmo możemy również pobrać kapitalny dodatek do wspomnianej części The Dark Pictures Anthology. Dzięki DLC naprawdę będzie się chciało przejść grę ponownie.

Pobieraj darmowy dodatek do gry z PS Plus na październik

Kto więc zamierza zaopatrzyć się w The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, może już teraz wskoczyć pod poniższy link i dodać do swojej biblioteki dodatek Curator’s Cut. Jest on darmowy dla wszystkich graczy.

Zawartość Curator’s Cut to nowe sceny grywalne z perspektywy innych postaci, dzięki którym gracz może podejmować zupełnie inne decyzje. Zawartość jest dostępna dopiero po ukończeniu wątku głównego. PS Store

Zerknijcie na zwiastun dodatku i przy okazji dajcie znać w komentarzach, czy lubicie tego typu horrory z kinową atmosferą i rozgałęzioną fabułą.

Źródło: PS Store