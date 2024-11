PS Plus Extra na listopad 2024. Złe wieści, niezrozumiałe zagranie PlayStation

Mamy kolejne wieści dotyczące oferty PS Plus Extra na listopad, choć nie należą one do najlepszych. Lista usuwanych gier może być jeszcze większa niż sądziliśmy.

Czekając na nowe gry, które dostaniemy w ramach oferty PS Plus listopad 2024 w progach Extra i Premium, przynosimy nieco gorsze informacje. Okazuje się, że do grona usuwanych w tym miesiącu gier może dołączyć kolejna produkcja. I co gorsze, chodzi o grę dodaną do usługi zaledwie dwa miesiące temu, czyli we wrześniu. Niewykluczone jednak, że na stronie PlayStation pojawił się błąd.

PS Plus listopad 2024 – jeszcze jedna gra do odstrzału?

Zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem dowiadujemy się, jakie gry zostaną usunięte z usługi PS Plus w danym miesiącu. Gracze odnajdują takie tytuły z miesięcznym wyprzedzeniem np. w zakładce Last chance to play. Dlatego wiemy, że z katalogów Extra i Premium zniknie za tydzień 18 tytułów. Jednak…

PS Plus listopad 2024 – jeszcze jedna gra opuści usługę? / Źródło: truetrophies

Niespodziewanie do wspomnianej zakładki dołączyła gra Wild Card Football, która może hitem nie jest, ale jednak swoich fanów ma. Produkcja trafiła do usługi wraz z kilkunastoma innymi grami z oferty PS+ na wrzesień 2024. I tak, dobrze liczycie – mijają dwa miesiące, a już PlayStation chce ją usunąć? Jeśli tak, można zacząć się niepokoić, czy nie zaczyna się jakiś nowy “ekspresowy trend”.

Spoglądając na zakładkę Wild Card Football w PS Store zastanawia jednak, że nie posiada ona daty usunięcia z usługi. Wszystkie odchodzące w tym miesiącu tytuły mają adnotację Oferta ważna do 19.11.2024 10:00 CET. Przy Wild Card Football póki co takiej nie znajdziemy.

Zatem dodanie tytułu do zakładki Last chance to play albo jest błędem ze strony PlayStation, albo gra zniknie bez wcześniejszego uprzedzenia. Czego oczywiście byśmy nie chcieli.

PS Plus listopad 2024 – gry dostępne do 19 listopada

Blasphemous (Extra)

(Extra) Chorus (Extra)

(Extra) Dragon’s Dogma Dark Arisen (Extra)

(Extra) Eiyuden Chronicle Rising (Extra)

(Extra) Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts HD 1.5 and 2.5 Remix (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts HD 1.8 Remix (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts 3 (Extra)

(Extra) Kingdom Hearts Melody of Memory (Extra)

(Extra) Mobile Suit Gundam Extreme Vs Maxi Boost On (Extra)

(Extra) Moving Out (Extra)

(Extra) Overcooked 2 (Extra)

(Extra) Red Dead Redemption 2 (Extra)

(Extra) The Sims 4 — City Living Expansion (Extra)

(Extra) Superliminal (Extra)

(Extra) Teardown (Extra)

(Extra) What Remains of Edith Finch (Extra)

(Extra) Wild Card Football (Extra)

(Extra) Klonoa Phantasy Reverie Series (Premium)

Pamiętajcie, że oficjalne ogłoszenie nowych gier w PS+ Extra i Premium już jutro (13 listopada). Do oferty mogą wskoczyć dwa naprawdę ciekawe i kultowe tytuły, o których pisaliśmy w tej wiadomości.

Źródło: truetrophies