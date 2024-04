Dla niecierpliwych. Pobieraj i sprawdzaj 3 gry z PS Plus Extra na kwiecień 2024

Tak się składa, że nie musimy czekać do 16 kwietnia, by zasmakować nowości z oferty PS Plus Extra. Trzy tytuły z listy możesz pobrać i sprawdzić już dzisiaj.

Sony pokazało już pełną listę gier na PS5 i PlayStation 4, które odbierzemy w ramach oferty PS Plus kwiecień 2024 dla progów Extra i Premium. Znajdziemy na niej coś ciekawego zarówno dla młodszych graczy, jak dwie produkcje z serii LEGO, jak i dla starszych. Tutaj myślę m.in. o dobrze ocenianym Miasma Chronicles na obecną generację konsoli. I nie wspominam akurat o tej grze przypadkowo, ponieważ już w tej chwili możesz wskoczyć do PS Store, pobrać ją, a następnie sprawdzać przez ograniczony czas. To w zasadzie jedna z trzech gier z nadchodzącej oferty Extra, która posiada wersję próbną. Co możemy przetestować dzisiaj i jakie są warunki? Oto szczegóły.

Jednocześnie przypomnę, że wczorajszy dzień przyniósł ze sobą niespodziankę w postaci pierwszej potwierdzonej przez Sony gry, którą odbierzemy w PS Plus w maju. Będzie to tytuł premierowy na PS5, którego opis oraz trailer znajdziecie w naszej wcześniejszej wiadomości.

Pobierz i sprawdź gry z nadchodzącej oferty PS Plus Extra na kwiecień 2024

Zakładając, że nie chcesz czekać do udostępnienia oferty Extra, co nastąpi 16 kwietnia, możesz wskoczyć pod poniższe linki i sprawdzić trzy tytuły, które się w niej znajdą. Żeby pobrać dwa z nich, niezbędny będzie abonament Premium, ale przy jednym nie ma żadnych warunków, ponieważ jest to demo dostępne dla każdego posiadacza konsoli.

Demo The Crew 2 Standard Edition dla wszystkich

Wyścigi spod skrzydeł Ubisoftu posiadają demo dostępne dla wszystkich. Choć w PlayStation Store nie znajdziemy informacji dotyczącej tego, ile można grać w wersję próbną, to już na Steam widnieje informacja, że mamy do dyspozycji 4 godziny (analogicznie pogramy na PS4 i PS5). Przez ten czas otrzymujemy dostęp do pełnej wersji The Crew 2, więc jest to dobra okazja, by przetestować wszystkie tryby w tych naprawdę niezłych wyścigach.

Wersja próbna Miasma Chronicles w PS Plus Premium

Miasma Chronicles jest dostępne jedynie na PlayStation 5 (a oprócz tego na PC oraz XSX), więc i w PS Plus Extra pojawi się tylko na nowej generacji konsoli od Sony. W PS Strore znajdziemy trial tego tytułu, do którego mamy dostęp z aktywnym abonamentem Premium. Wersja próbna pozwala nam pobrać pełną grę, ale możemy przy niej spędzić ograniczony czas. W tym przypadku wynosi on 2 godziny.

Tutaj pobierzesz wersje próbną Miasma Chronicles na PS5 (wymagany abonament PS+ Premium)

Wersja próbna Construction Simulator w PS Plus Premium

Wśród nowości w ofercie PS Plus Extra na kwiecień znajdziemy również grę, która pozwoli nam zostać przedsiębiorcą budowlanym. Choć Construction Simulator nie posiada jakiś szałowych ocen (średnia w PS Store wynosi 3.56/5), to jest tytułem dobrym i o tematyce, którą nieczęsto podejmuje się w grach wideo. Zakładam więc, że wiele osób i tak po niego sięgnie, jeśli zawsze marzyło o koparkach, wykopach i stawianiu wielkich konstrukcji. Na szczęście gra obsługuje transmisję strumieniową na PS5, więc jeśli posiadasz konsolę obecnej generacji, sprawdzisz ten tytuł nawet go nie pobierając. W przypadku PS4 konieczne jest jednak pobranie pliku. Trial pozwoli nam zostać budowlańcem na 2 godziny, jeśli posiadamy abonament PlayStation Plus Premium.

Tutaj pobierzesz wersje próbną Construction Simulator na PS5 i PS4 (wymagany abonament PS+ Premium)

Więc jak będzie? Czekacie na te gry do 16 kwietnia, czy już dzisiaj zamierzacie pobrać wersje próbne?

Źródło: PS Store