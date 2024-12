Jeszcze kilka dni do oficjalnego ogłoszenia kolejnych gier na PS5 i PlayStation 4, które znajdą się w ofercie PS Plus grudzień 2024. Zobacz, kiedy dokładnie poznamy nowości w katalogach Extra i Premium. Jesteśmy ciekawi, czy oczekujecie takich samych tytułów, jakie wymienia społeczność PlayStation na forum Reddit.

W tym miesiącu otrzymaliśmy już trzy gry w ramach oferty PS Plus grudzień 2024. Mogą je pobierać wszyscy abonenci, niezależnie od wykupionego progu usługi. Jednak najlepsze jeszcze przed nami, czyli ogłoszenie gier na PS5 i PlayStation 4, które pobierzemy z katalogów Extra i Premium. Jeśli czekasz na ten dzień i chciałbyś zobaczyć, jakich tytułów oczekują posiadacze konsol od Sony, wszystkiego zaraz się dowiesz.

PS Plus grudzień 2024. Kiedy gry Extra i Premium?

Na oficjalną listę gier musimy poczekać do przyszłej środy, a więc do 11 grudnia. Wówczas wszystkie szczegóły pojawią się na blogu PlayStation, nastąpi to tuż po godzinie 17:30 wspomnianego dnia. Przedstawione nowości będziemy mogli natomiast pobierać od trzeciego wtorku miesiąca, czyli od 17 grudnia. Nastąpi wtedy aktualizacja katalogów gier Extra i Premium. Nowe gry trafią do usługi, a jednocześnie pula starszych tytułów zostanie z nich usunięta.

Niestety w grudniu sporo gier upuści PS Plus Extra i Premium, łącznie na liście odchodzących produkcji zobaczymy aż 16 tytułów. Pełną listę usuwanych gier znajdziecie w naszej wcześniejszej wiadomości. Sprawdźcie je i pograjcie jeszcze, póki są dostępne.

O jakich grach w PS Plus Extra na grudzień marzą gracze?

Jak co miesiąc, tak i teraz na forum Reddit trwa typowanie gier do nadchodzącej oferty. Jeśli marzenia fanów miałyby się spełnić, to na pewno w grudniu mielibyśmy do pobrania Forspoken, Atomic Heart oraz Suicide Squad. Są to bowiem trzy tytuły, które najczęściej pojawiają się na listach życzeń użytkowników z Reddit.

Czy takie gry w ofercie również Ciebie by zainteresowały? Przypominamy trailery każdej z nich i czekamy z niecierpliwością na oficjalne wieści z blogu PlayStation!

Źródło: Reddit