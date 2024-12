Dzisiaj niespodzianka w PS Plus. Dodatkowa gra za darmo do sprawdzenia

Jeszcze pod koniec listopada na oficjalnym blogu PlayStation obiecano graczom specjalną niespodziankę. Jest ona związana z obchodami 30. rocznicy marki PlayStation. Oprócz rozpoczętej wyprzedaży w PS Store, z której wybraliśmy 22 tytuły do 10 zł z groszami, w tym hity AAA, mamy coś jeszcze. To nowa wersja próbna, do której dostęp otrzymują posiadacze abonamentu w wersji Premium. Gra jest kapitalna i została udostępniona równolegle z nową ofertą PS Plus grudzień 2024, która też jest dostępna od dzisiaj.

Masz PS Plus Premium? Zagraj w Space Marine 2

Możemy już pobierać z PlayStation Store trial gry Warhammer 40,000: Space Marine 2. Choć załadujemy na dysk pełną wersję tytułu, będziemy mogli przy nim spędzić tylko 2 godziny. Po tym czasie zdecydujemy, czy mamy ochotę na pełną wersję kosztującą 299 zł. No, może że skorzystamy z tanich doładowań PSN, to zapłacimy 256 zł z groszami. Wystarczy kupić trzy karty po 100PLN:

Warto sięgnąć po Space Marine 2, ponieważ to jedna z najlepszych gier 2024 roku. Tytuł zadebiutował na konsoli PS5 niedawno, niespełna trzy miesiące temu (9 września). Gra należy do gatunku gier akcji TPP osadzonych w uniwersum Warhammera 40,000, a jej oceny w PS Store są naprawdę wysokie (4.42/5).

Zostań wcieleniem nadludzkich zdolności i brutalności kosmicznego marine, najwspanialszego spośród wojowników Imperatora. Powstrzymaj potwory galaktyki podczas wielkich bitew na odległych planetach, używając arsenału śmiercionośnych umiejętności i druzgoczących broni. Odkryj mroczne sekrety, które przegnają wieczną noc, i udowodnij swoją lojalność wobec ludzkości. PS Store

Chętni do pobrania wersji próbnej znajdą ją w PS Store pod tym linkiem. Musisz posiadać PS Plus Premium.

Źródło: PlayStation Blog