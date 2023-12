Wojna abonamentów PS Plus i Game Pass. Sprawdziłem, który abonament był lepszy w 2023

Microsoft czy Sony – kto oferował lepsze gry w 2023 roku? Zorganizowałem walkę PS Plus vs Game Pass, aby podsumować jakość oferty obu producentów.

Odwieczne starcie platform PlayStation i Xbox nie kończy się na wydajności sprzętu i grach ekskluzywnych. Od czasu wprowadzenia abonamentów miesiąc w miesiąc porównujemy ofertę na gry. Każdy z nas zamienia się na chwilę w sędziego i kata, aby wydać werdykt w sprawie o opłacalność przedłużenia subskrypcji. Skrupulatnie analizujemy, gdzie producenci dokonują lepszych rotacji starszych tytułów na nowsze, dbając o to, by zadowolić zarówno fana strzelanek, RPG-ów jak i innych popularnych gatunków gier. No właśnie, która usługa w mijającym roku była pod tym kątem korzystniejsza dla graczy?

Czy potrafilibyście wskazać zwycięzcę w tegorocznym plebiscycie na najlepszy abonament gamingowy w 2023? PS Plus czy Game Pass? Tylko tak szczerze, pomijając niepotrzebną nienawiść do przeciwnego obozu, biorąc za przykład jakość gier i własne oczekiwania. Mimo wszystko ciężko odpowiedzieć na to pytanie z marszu, bo co miesiąc oferta Sony i Microsoftu powiększa się o kilkanaście tytułów. Stąd przeważnie jesteśmy w stanie zapamiętać zawartość usługi do trzech miesięcy wstecz i przez tą ulotną pamięć ciężko o sprawiedliwość. Ale postaram się Wam ją dać i ze wszelkimi zasadami fair play ocenić jakość gier udostępnianych od stycznia do grudnia 2023. Oto najważniejsza walka tego roku – PS Plus vs Game Pass.

PS Plus Extra to cenowy odpowiednik Game Pass Ultimate?

Zanim przejdziemy do głównej części pojedynku między abonamentami, wyjaśnię, które progi cenowe usługi będą porównywane. Po jednej stronie narożnika umieściłem PS Plus Extra, a po drugiej Game Pass Ultimate. Dlaczego? Bo możemy zakupić do nich członkostwo w porównywalnej cenie – mam na myśli cenę oficjalną ze sklepu PS Store i Microsoft Store. PS Plus Extra za 1 miesiąc kosztuje 58 zł, natomiast Game Pass Ultimate to wydatek rzędu 62,99 zł.

Nie będę brać pod uwagę podwyżek cenowych abonamentów. Wówczas trzeba by rozpatrywać każdy miesiąc osobno, z uwagi na to, że Sony podniosło cenę we wrześniu a Microsoft w lipcu. Ale sprzedam Wam interesującą ciekawostkę związaną ze zmianą cen. Otóż okazuje się, że Game Pass Ultimate podrożał o 8 zł w ramach jednomiesięcznej opłaty, a PS Plus Extra kosztuje dokładnie tyle samo, co wcześniej, czyli 58 zł. Więc przypadek wzrostu ceny za pakiet Extra trzeba rozpatrywać inaczej – za cały rok zapłacimy o 120 zł więcej niż przed wrześniową podwyżką, acz wynika to wyłącznie z mniejszego upustu za całoroczną subskrypcję. Dość jednak o pieniądzach i przejdźmy do gier.

PS Plus 2023 – najlepsze gry

Proponuje najpierw spojrzeć na PS Plus Extra. To tak naprawdę dwuskładnikowy pakiet, bo wraz z dostępem do katalogu ponad 400 gier z obu generacji konsol, aktywujemy również plan PS Plus Essential – więc to kolejne 2-3 gry miesięcznie, które na stałe możemy dodać do własnej biblioteki i grać w nie tak długo, aż opłacamy abonament. Uprzedzam jednak, że wszystkich tytułów dodanych w 2023 wymieniać nie zamierzam. Nie będę porównywać armii gier w odniesieniu do liczebności, bo jak historia nas uczy, nie liczy się ilość a poziom/ranga żołnierzy.

I Sony w ciągu ostatnich 365 dni miało w swoim abonamencie kilka wybitnych jednostek, zdolnych położyć trupem Game Pass Ultimate. Do najważniejszych zaliczam Horizon Forbidden West, Uncharted Legacy of Thieves Collection, Kena: Bridge of Spirits, Ratchet & Clank: Rift Apart. Ekskluzywne produkcje to mocna strona PS Plus Extra, choć jak zauważycie sami, to kolekcja deserów dla miłośników przygodowych gier akcji. Na szczęście i innym trafiły się przysmaki multiplatformowe. Z gatunku horrorów mieliśmy The Callisto Protocol oraz The Quarry i The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, czyli jedne z najlepszych filmówek interaktywnych. Były też typowe przygodówki pokroju Life is Strange: True Colors i The Forgotten City. Dla fanów strzelanek przygotowano zestaw Doom Eternal, Call of Duty Black Ops Cold War i Far Cry 6,

Pięta achillesową PS Plus Extra są wyścigi (tylko średnio udany GRID: Legends i LEGO 2K Drive) i przede wszystkim premiery gier. Doskonale znany jest nam model biznesowy Sony, ale Teardown i Sea of Stars są dowodem na to, że mogą dogadać się z twórcami na tytuły debiutujące w abonamencie.

PS Plus Essential (37 zł za miesiąc) Najlepsze gry w pakiecie Essential:

Star Wars Jedi Fallen Order, Mafia Definitive Edition, Evil Dead The Game, Code Vein, Sackboy A Big Adventure, GRID Legends, Chivalry 2, Jurassic World Evolution 2, Call of Duty Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered, Death’s Door, The Callisto Protocol, Mafia II: Definitive Edition, Aliens Fireteam Elite, Tails of Iron, LEGO 2K Drive

PS Plus Essential + Extra (58 zł za miesiąc) Najlepsze gry w pakiecie Extra:

Devil May Cry 5: Special Edition, Back 4 Blood, Horizon Forbidden West, The Quarry, The Forgotten City, Ace Combat 7: Skies Unknown, Tekken 7, Uncharted Legacy of Thieves Collection, Ghostwire Tokyo, Life Is Strange: True Colors, Immortals Fenyx Rising, Untitled Goose Game, Rage 2, Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal, Wolfenstein II: The New Colossus, Far Cry 6, Ratchet & Clank: Rift Apart, Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, The Evil Within 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Inscryption, Elex 2, It Takes Two, Sniper Elite 5, World War Z, Sea of Stars, Lost Judgment, Dreams, Midnight Fight Express, Spellforce III Reforced, NieR Replicant ver.1.22474487139…, Gotham Knights, Disco Elysium – The Final Cut, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, Teardown ,

Game Pass Ultimate – najlepsze gry

A teraz przejdźmy się do drugiego obozu. Game Pass Ultimate to swoisty kombajn, biblioteka gier z dostępem na Xbox, PC i mobilny sprzęt (granie w chmurze). Tu również otrzymujemy katalog z rotowanymi tytułami plus (do niedawna działające) Games with Gold z dodatkowymi grami do przypisania na własne konto. Ale o Goldzie nawet nie warto wspominać, chyba sami wiecie dlaczego…

Porozmawiajmy lepiej o tym, co przyciąga nas do GPU, grach, które równo z premierą lądują w usłudze. Tam, gdzie Sony zawodzi, Microsoft winduje oszałamiające rekordy. Podpisywanie umów wydawniczych na wyłączność konsoli i przejmowanie studiów zaczęło przynosić efekty w 2023. W Game Passie zadebiutowały m.in.:

HI-Fi Rush (niezwykle oryginalna rytmiczna gra akcji TPP z genialnym stylem artystycznym)

Atomic Heart (strzelanka nawiązująca do klimatu Bioshocka)

Amnesia: The Bunker (kolejna część horroru FPP, która wróciła do korzeni serii)

(kolejna część horroru FPP, która wróciła do korzeni serii) Starfield (kosmiczny RPG Bethesdy – trochę odtwórczy i zabugowany, ale mimo wszystko oferuje dużą swobodę)

Lies of P (soulslikowa odpowiedź na Bloodborne, z ciekawym uniwersum i wymagającym systemem walki)

(soulslikowa odpowiedź na Bloodborne, z ciekawym uniwersum i wymagającym systemem walki) Jusant (nowa gra twórców serii Life is Strange i Vampyr)

(nowa gra twórców serii Life is Strange i Vampyr) Forza Motorsport (jedna z najładniejszych gier wyścigowych z przyjemnym modelem jazdy)

To oczywiście nie zamyka tematu nowości debiutujących w Game Passie, ale to jest ten towar, który wciąga się z przyjemnością i dla którego warto wydać kilkadziesiąt złotych miesięcznie. W końcu wybór jest niewielki – albo zagramy tanio na premierę w GPU albo zaczniemy kalkulować na PlayStation. Microsoft całkiem dobrze dobierał partnerów z nowościami, ale starsze produkcje to inna para kaloszy. Zdarzały się perły po terminie, choćby Dead Space Remake, Monster Hunter Rise, GTA V, jednakże są one kroplą w morzu szrotów.

Xbox Game Pass Ultimate (54,99 zł wcześniej / po podwyżce 62,99 zł za miesiąc) Najlepsze gry XBOX + PC:

Mortal Shell: Enhanced Edition, Persona 4 Golden, Monster Hunter Rise, Hi-Fi Rush , GRID Legends, Atomic Heart , Shadow Warrior 3: Definitive Edition, F1 2022, Wo Long: Fallen Dynasty , Everspace 2 , Ghostwire: Tokyo , The Last Case of Benedict Fox , FIFA 23, Amnesia: The Bunker , Need for Speed Unbound, Bramble: The Mountain King, GTA V, Firewatch, The Texas Chain Saw Massacre , Sea of Stars, Starfield , Lies of P , Cocoon , Like a Dragon: Ishin!, Dead Space Remake, Jusant , Dune: Spice Wars, Gotham Knights, Forza Motorsport , Warhammer 40,000: Darktide , Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name , Remnant 2, World War Z Aftermath, Far Cry 6

W PS Plus Extra czy Game Pass Ultimate były lepsze gry?

ps plus extra vs game pass ultimate

34 gry w Game Passie kontra 53 gry w PS Plus Extra – tyle dokładnie wyszło mi po zliczeniu najlepszych tytułów wrzuconych do abonamentów w 2023. Oczywiście rozpatruje je w kontekście zainteresowania nimi, dość subiektywnie i patrząc przez pryzmat ich jakości, „świeżości”. Zwyczajnie wypisałem gry, które wyróżniały się na tle całej oferty. Gdybym tylko na tym miał zakończyć rozważania, to PS Plus Extra zdobyłby złoty medal, ale sprawa jest bardziej skomplikowana niż Wam się zdaje. Nie da się wystawić oceny definitywnej, bo każda z usług celuje w inną grupę graczy.

Game Pass Ultimate idzie na rękę osobom, które chcą zapoznać się z nowościami na premierę. W tym roku nie było idealnych megahitów w abonamencie Microsoftu, a jednak gatunkowa różnorodność równoważy ich niedociągnięcia. Ta metodyka dla Sony jest abstrakcją – ci mają genialne exclusivy w PS Plus Extra. Niestety niemal wszystkie dawno po debiucie, a nadto zrobione pod jedno dyktando, pod przygodę o filmowej narracji. Ja je wezmę z otwartymi ramionami, lecz ktoś, kto ma PS5 i jest na bieżąco z kalendarzem premier, chyba wolałby sprawdzić nowości w cenie abonamentu, niż nadrabiać multiplatformowe hity z przeszłości.

Nie będzie więc żadnego nokautu, a jedynie zwycięstwo po niejednomyślnej decyzji sędziowskiej. Z perspektywy osób zaczynających swoją przygodę z PS5 oraz tych, które chcą testować najlepsze tytuły (nie koniecznie nowe), PS Plus Extra było lepsze w 2023. Po przeciwnej stronie mamy wizję na Game Pass Ultimate, charakteryzujący się tanim graniem w premierowe kąski – może niedopracowane, ale dostarczone na gwałt. Czy nowości mogą przeważyć na szali jakość gier? Czuję się, jakbym porównywał Mustanga ze starego rocznika do ledwo co wypuszczonej Toyoty z bajeranckim wyposażeniem, które wciąż czeka na aktualizację… Do którego auta wolelibyście wsiąść?