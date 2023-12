Game Pass za darmo dla każdego? Microsoft bada ciekawe rozwiązanie

Microsoft planuje wprowadzić niemałą rewolucję w swojej usłudze Game Pass. Chodzi o możliwość korzystania z abonamentu za darmo. Wszystko po to, aby każdy, w dowolnym miejscu na świecie mógł grać w gry na swoim urządzeniu z przeglądarką. Jest jednak pewien haczyk, który dla wielu i tak będzie do przełknięcia. Co powiecie na taką ofertę?

Xbox Game Pass za darmo? Tak, pod jednym warunkiem

Microsoft zapowiedział, że przygląda się nowym rozwiązaniom w kontekście swojego abonamentu. Firma chce otworzyć go na cały świat, dając dostęp milionom nowych użytkowników do gier w usłudze Chmury i nie tylko. Game Pass miałby być darmowy, a warunkiem korzystania z usługi byłoby oglądanie reklam. Co powiecie na taki układ?

Więcej na ten temat powiedział ostatnio Tim Stuart, dyrektor finansowy marki Xbox:

Wizja, o której lubię mówić, polega na tym, że mamy xCloud, czyli strumieniowanie gier, dzięki czemu możesz subskrybować Game Pass Ultimate i móc strumieniować setki gier do naprawdę dowolnego punktu końcowego obsługującego przeglądarkę. To może być np. smartfon. Jest wiele rynków, na których to rozwiązanie może się przyjąć. Tim Stuart

Jako przykład podano Afrykę, Indie czy państwa w południowej Azji. To rynki wschodzące z milionami użytkowników, dla których nie PC czy konsola są najważniejsze — ale właśnie smartfon. Rozwiązanie proponowane przez Microsoft jest proste — odbiorca ogląda reklamę lub dwie przez kilkadziesiąt sekund, a w zamian może przez kilka godzin grać w gry. Brzmi sprawiedliwie?

Reklamy w usługach cyfrowych nie są może najbardziej pożądane, ale w przypadku docelowych rynków dla tego rozwiązania może być to dobra opcja. Warto zwrócić uwagę, jak potężny byłby to ruch ze strony Microsoftu. Mowa o krajach i graczach, którzy często byli niejako pomijani przez wielkie firmy. Choćby ze względu na finansowy czynnik. Ceny gier w wielu przypadkach były dyskwalifikujące. Dostęp do chmury czy abonamentu pozwoliłby firmie porozumieć się z wieloma milionami konsumentów.