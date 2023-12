Pierwsze informacje o PS Plus na styczeń 2024 ze strony PlayStation są bardzo złe

Wczoraj pisaliśmy o zamieszaniu dotyczącym gier, które wkrótce mają opuścić usługę PS Plus. Sprawa dotyczyła niezaktualizowanej zakładki Leaving Soon/Last chance to play. Kilka godzin temu wciąż widzieliśmy tam gry, które wyleciały z katalogu Extra w listopadzie. Sony w końcu postanowiło zrobić update sekcji, lecz… nie taki, jakiego się spodziewaliśmy. Zamiast wymienić gry odchodzące w grudniu, pojawiły się tam całkiem inne tytuły. Te, które stracimy podczas wejścia w życie oferty PS Plus na styczeń 2024. „To jakiś *$%&* [wstaw dowolne przekleństwo] żart!„, komentują gracze z Reddit.

PS Plus w styczniu 2024 z poważnymi stratami w katalogu Extra

Na początek spójrzcie, jakie gry odejdą z usługi w tym miesiącu. Listę publikowaliśmy w tej wiadomości. A teraz porównajcie tę listę z grami, które pojawiły się w zakładce Last chance to play.

It Takes Two

Snow Runner

Back 4 Blood

Devil May Cry V: Special Edition

JETT: The Far Shore + Given Time

Omno

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

The MISSING J.J. Macfield and the Island of Memories

Mitsurugi Kamui Hikae

To zupełnie inne gry, zatem oczywiste jest, że Sony „przeskoczyło” grudzień i od razu podało tytuły, które stracimy w kolejnym miesiącu, czyli w styczniu 2024. Okazuje się, że część produkcji pokrywa się z tymi, które już wcześniej publikowaliśmy jako pretendentów do styczniowego odstrzału z PS+ Extra.

Kiedy stracimy gry z PS Plus Extra w styczniu?

Póki co, na kartach gier w PS Store nie pojawiły się konkretne daty usunięcia z usługi zauważonych tytułów. Jest jeszcze na to za wcześnie. Jednak łatwo przewidzieć, kiedy stracimy wymienione gry. Sony zawsze usuwa produkcje z oferty w dniu, w którym dodaje do niej nową porcję gier. Po Nowym Roku wymiana w katalogu Extra nastąpi 16 stycznia. Zatem do tego dnia możemy się cieszyć graniem w Devil May Cry V: Special Edition czy Back 4 Blood.

Po komentarzach widać, że forumowiczom z Reddit najbardziej będzie brakować DMC V. Są zdziwieni również, że tak szybko katalog Extra straci It Takes Two. Gra została udostępniona w usłudze w lipcu 2023 roku, zatem stracimy ją po 6 miesiącach obecności. Zazwyczaj dopiero po roku następuje usuwanie gier ze wspomnianego katalogu.

Prawdopodobnie w drugiej połowie grudnia karty odchodzących gier zostaną zaktualizowane w PS Store o „daty usunięcia”. Na pewno wrócimy wówczas do tematu i damy Wam znać!