PS Plus Extra i Premium w dużej promocji. Abonament taniej w PS Store

Sony odpaliło kolejną promocję na roczne abonamenty PS Plus. Tym razem przeceniono progi Extra oraz Premium, lecz z okazji skorzystają jedynie wybrane osoby.

Podczas tegorocznego Black Friday mogliśmy kupować abonament PS Plus Essential w niższej cenie. Teraz Sony przecenia wyższe progi usługi, tym samym zachęcając nowych i powracających użytkowników do swoich „ekskluzywnych” pakietów. Przypominam, że na Czarny Piątek promocja była aktywna jedynie dla osób, które nie posiadały subskrypcji. Niestety teraz jest podobnie. Jeśli masz abonament Extra lub Premium, nie przedłużysz go taniej. Niższe ceny są widoczne jedynie dla osób bez aktywnej usługi.

PS Plus Extra i Premium taniej o 30 procent

Zatem osoby bez aktywnego Plusika powinny udać się do PlayStation Store, gdzie zobaczą promocyjne ceny za wspomniane progi usługi. Promocja jest ważna do 18 grudnia 2023 roku, więc skończy się jeszcze przed świętami. Ile zyskamy?

PlayStation Plus Extra na 12 miesięcy za 364 zł zamiast 520 zł (oszczędzasz 156 zł)

zamiast 520 zł (oszczędzasz 156 zł) PlayStation Plus Premium na 12 miesięcy za 441 zł zamiast 630 zł (oszczędzasz 189 zł)

PS Plus – promocja w PS Store na pakiety Extra i Premium.

Jak widzicie na powyższych zrzutach ekranu, promocyjna cena obowiązuje przez pierwszy rok subskrypcji. Oznacza to, że jeśli nie wyłączycie automatycznego przedłużania abonamentu, za 12 miesięcy Sony „poprosi” o 520 zł za pakiet Extra oraz 630 zł za Premium. Warto więc pamiętać i od razu zrezygnować z przedłużania.