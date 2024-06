Gracze zdezorientowani, z PS Plus znikła jedna z najlepszych gier

Powstało niemałe zamieszanie wokół jednego z tytułów, do którego obecności w PS Plus Extra już się przyzwyczailiśmy. Mowa o Dead Cells, które powinno, a nie znajduje się obecnie do pobrania dla subskrybentów. Gracze z forum Reddit zastanawiają się, czy widzieli ten tytuł na liście gier odchodzących z usługi, lecz prawda jest taka, że nikt nas nie poinformował o nadchodzącym zablokowaniu tytułu.

Dead Cells zablokowane w PS Plus Extra. Błąd czy ciche odejście?

Na Reddit znalazłem kilka wątków poświęconych sytuacji Dead Cells. Gracze są zdezorientowani i pytają innych, czy też nie mogą “dostać się do gry”. Zdarzały się pojedyncze przypadki, że komuś nadal działa, ale ogólny wydźwięk jest taki, że gra po prostu wyparowała z katalogu Extra bez żadnego uprzedzenia. Również w polskim PS Store widzimy, że nie jest dostępna w usłudze.

Istnieje jednak szansa, że to błąd powiązany z trwającą wyprzedażą Days of Play 2024, na której możemy kupić np. 20 świetnych gier na PS5 i PS4 do 35 zł. Dead Cells również doczekało się promocji i niewykluczone, że przypadkowo tytuł został wyłączony z usługi na czas trwania wyprzedaży. Przypominam, że promocja na grę trwa do 6 czerwca. Serwis Truetrophies sugeruje, że po zakończeniu wyprzedaży Dead Cells może powrócić do katalogu Extra. Przemawia za tym m.in. to, że w niektórych regionach gra jest niby dostępna w progu Premium. Widać, że coś się pomieszało i mamy nadzieję, że wkrótce się “odmiesza”.

Naprawdę byłoby żal stracić Dead Cells, ponieważ to jedna z najwyżej ocenianych gier dostępnych w PS Plus. Średnia z ponad 10 tys. ocen w PS Store wynosi 4.74/5. Z kolej na Steam tytuł posiada przytłaczająco pozytywne opinie, gdzie aż 97% graczy poleca ten tytuł.

Przypominam, że Dead Cells to platformowa gra akcji typu roguelite inspirowana metroidvanią, gdzie główny bohater jest efektem nieudanego eksperymentu alchemicznego. Musimy poznać tajemnicę rozległej, nieustannie zmieniającej się przeklętej wyspy i oby było to ponownie możliwe w PS Plus Extra…

Źródła: Reddit, Truetrophies